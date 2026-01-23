Zaostrza się konflikt na linii Budapeszt-Kijów. Premier Orban: "W Davos prezydent Wołodymyr Zełenski przekroczył linię"

Nie ma nic nowego w tym, że w obliczu zbliżających się wyborów na Węgrzech (Zełenski) ponownie wziął na celownik węgierski rząd, a także mnie osobiście. Zaskakujące jest to, że w swoim przemówieniu skrytykował też wszystkich innych europejskich przywódców” - napisał premier Węgier Viktor Orban na portalu X, odnosząc się do przemówienie prezydenta Ukrainy w Davos.

Twierdzi, że wsparcie dla Ukrainy jest niewystarczające, broń jest niewystarczająca, determinacja Europy jest niewystarczająca

— skomentował węgierski premier.

Nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź z Brukseli. Wczoraj wieczorem (przewodnicząca Komisji Europejskiej) Ursula von der Leyen przedstawiła plan rozwoju Ukrainy. Brukselczycy zaakceptowali w nim wszystkie ukraińskie żądania. 800 mld dolarów dla Ukrainy, przyspieszenie akcesji do UE do 2027 roku i dalsze wsparcie aż do 2040 roku

— dodał Orban.

UE uległa względem Ukrainy

Ocenił, że „prezydent Zełenski ma wszystko na opak, a Brukselczycy są gotowi płacić”.

My również powiemy o tym kilka słów. Wkrótce powstanie petycja narodowa, za pośrednictwem której możemy wysłać Brukseli jasny sygnał: nie zapłacimy!

— napisał premier Węgier, odnosząc się do tzw. konsultacji narodowych, w których rząd chce zapytać Węgrów o stosunek do unijnej pomocy dla Kijowa.

Orban podkreślił następnie w rozmowie z dziennikarzami, że „nie wierzy w to, aby w ciągu najbliższych stu lat węgierski parlament zagłosował za przystąpieniem Ukrainy do UE”.

Ukraińcy uważają, że jedynym sposobem na usunięcie tej przeszkody, zwanej Węgrami, jest utworzenie proukraińskiego rządu na Węgrzech. I nad tym właśnie pracują

— dodał.

Przemówienie Zełenskiego w Davos

Podczas wczorajszego przemówienia w Davos prezydent Zełenski zauważył, że „siły, które próbują zniszczyć Europę, nie tracą ani jednego dnia, działają swobodnie, nawet w obrębie Europy”.

Każdy Viktor, który żyje z europejskich pieniędzy, a jednocześnie próbuje sprzedać europejskie interesy, zasługuje na policzek. A jeśli czuje się komfortowo w Moskwie, nie oznacza to, że powinniśmy pozwolić europejskim stolicom udawać małe Moskwy

— powiedział ukraiński przywódca.

Zełenski zaapelował też do Europy, by – w ślad za Stanami Zjednoczonymi – zatrzymywała tankowce rosyjskiej floty cieni i konfiskowała przewożoną przez nie ropę naftową.

Jeśli Putin ma pieniądze, w Europie trwa wojna

— ocenił Zełenski.

Europa powinna robić więcej, aby jej sankcje blokowały działania Rosji z większą siłą

— podkreślił.

Adam Bąkowski/PAP

