„Nie ma nic nowego w tym, że w obliczu zbliżających się wyborów na Węgrzech (Zełenski) ponownie wziął na celownik węgierski rząd, a także mnie osobiście. Zaskakujące jest to, że w swoim przemówieniu skrytykował też wszystkich innych europejskich przywódców” - napisał premier Węgier Viktor Orban na portalu X, odnosząc się do przemówienie prezydenta Ukrainy w Davos.
Twierdzi, że wsparcie dla Ukrainy jest niewystarczające, broń jest niewystarczająca, determinacja Europy jest niewystarczająca
— skomentował węgierski premier.
Nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź z Brukseli. Wczoraj wieczorem (przewodnicząca Komisji Europejskiej) Ursula von der Leyen przedstawiła plan rozwoju Ukrainy. Brukselczycy zaakceptowali w nim wszystkie ukraińskie żądania. 800 mld dolarów dla Ukrainy, przyspieszenie akcesji do UE do 2027 roku i dalsze wsparcie aż do 2040 roku
— dodał Orban.
UE uległa względem Ukrainy
Ocenił, że „prezydent Zełenski ma wszystko na opak, a Brukselczycy są gotowi płacić”.
My również powiemy o tym kilka słów. Wkrótce powstanie petycja narodowa, za pośrednictwem której możemy wysłać Brukseli jasny sygnał: nie zapłacimy!
— napisał premier Węgier, odnosząc się do tzw. konsultacji narodowych, w których rząd chce zapytać Węgrów o stosunek do unijnej pomocy dla Kijowa.
Orban podkreślił następnie w rozmowie z dziennikarzami, że „nie wierzy w to, aby w ciągu najbliższych stu lat węgierski parlament zagłosował za przystąpieniem Ukrainy do UE”.
Ukraińcy uważają, że jedynym sposobem na usunięcie tej przeszkody, zwanej Węgrami, jest utworzenie proukraińskiego rządu na Węgrzech. I nad tym właśnie pracują
— dodał.
Przemówienie Zełenskiego w Davos
Podczas wczorajszego przemówienia w Davos prezydent Zełenski zauważył, że „siły, które próbują zniszczyć Europę, nie tracą ani jednego dnia, działają swobodnie, nawet w obrębie Europy”.
Każdy Viktor, który żyje z europejskich pieniędzy, a jednocześnie próbuje sprzedać europejskie interesy, zasługuje na policzek. A jeśli czuje się komfortowo w Moskwie, nie oznacza to, że powinniśmy pozwolić europejskim stolicom udawać małe Moskwy
— powiedział ukraiński przywódca.
Zełenski zaapelował też do Europy, by – w ślad za Stanami Zjednoczonymi – zatrzymywała tankowce rosyjskiej floty cieni i konfiskowała przewożoną przez nie ropę naftową.
Jeśli Putin ma pieniądze, w Europie trwa wojna
— ocenił Zełenski.
Europa powinna robić więcej, aby jej sankcje blokowały działania Rosji z większą siłą
— podkreślił.
Adam Bąkowski/PAP
