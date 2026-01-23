Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Europa powinna odpuścić? Dr Parys: "Powinniśmy być szczęśliwi, że USA mówią - bierzemy na siebie obronę Grenlandii"

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu dr Jan Parys / autor: Telewizja wPolsce24
Na zdjęciu dr Jan Parys / autor: Telewizja wPolsce24

To jest zdjęcie z nas wielkiego ciężaru finansowego i militarnego. Przypomnę, że kraje europejskie mają wielki problem, żeby wysłać 15 tys. żołnierzy na Ukrainę w momencie, kiedy tam będzie zawarty rozejm. Demonstracje, które robiło osiem państw europejskich wysyłając kilkunastu żołnierzy na Grenlandię, były moim zdaniem niepotrzebne i śmieszne” - powiedział dr Jan Parys w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24. Były szef MON stwierdził, że Europa nie jest w stanie bronić Grenlandii w razie ataku, dlatego powinna znaleźć się pod kuratelą USA.

Z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa powołana została Rada Pokoju. Nie wszystkie kraje patrzą przychylnie na nową organizację.

Niewątpliwie jest pewien rozłam, ponieważ wielu przywódców europejskich dystansuje się od tej rady. Na pewno Donald Tusk też chciałby się zdystansować…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych