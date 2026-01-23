Premier Włoch Giorgia Meloni i kanclerz Niemiec Friedrich Merz zacieśniają współpracę i chcą zreformować Unię Europejską - oceniła rzymska „La Repubblica”. Według gazety właśnie tym zagadnieniom ma być poświęcony piątkowy włosko-niemiecki szczyt międzyrządowy w Wiecznym Mieście.
Berlin i Rzym
Więcej rynku wewnętrznego i mniej biurokracji w UE - tak włoski dziennik podsumował główne postulaty szefów rządów w Rzymie i Berlinie.
Gazeta zaznaczyła: „Friedrich Merz wykorzystał światową scenę w Davos, by wystosować przekaz o odnalezionym na nowo porozumieniu z Włochami. W przeddzień podróży do Rzymu na szczyt międzyrządowy kanclerz ujawnił, że wraz z premier Giorgią Meloni opracował nowe idee w sprawie reformy Unii Europejskiej, które zostaną wkrótce przedstawione”.
Podkreślono, że koncepcje, zawarte w przygotowanym dokumencie, koncentrują się na zwiększeniu konkurencyjności Europy i przyspieszeniu integracji rynku wewnętrznego oraz wprowadzeniu „hamulca awaryjnego” dla biurokracji.
Propozycje te mają na celu obalenie nadmiernych regulacji i biurokracji, które spowalniają wzrost gospodarczy - dodał dziennik.
W artykule poinformowano, że „Merz i Meloni zamierzają wpisać je do agendy (szczytu) Rady Europejskiej. (planowanego na) 12 lutego i poświęconego konkurencyjności”.
Dlaczego właśnie Meloni?
Dziennik odnotował, że rzymskie spotkanie jest w Berlinie opisywane jako „potwierdzenie mocnego zbliżenia Włoch i Niemiec”.
Niezależnie od kwestii, które zostaną pogłębione, aby sprzyjać większej współpracy między tymi dwoma krajami, np. w sprawach dotyczących obronności i imigracji, Merz uważa współpracę z Meloni za coraz ważniejszą, także w świetle ostatnich napięć z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem
— oceniła rzymska gazeta, powołując się na źródła w Berlinie.
Wśród powodów napięć Niemiec z Francją wymieniła europejski program wojskowy FCAS, rozwijany razem z Hiszpanią, oraz umowę UE z blokiem krajów Ameryki Południowej Mercosur. Francja jej nie poparła.
To właśnie zgoda Meloni na umowę o wolnym handlu między UE a Ameryką Południową miała przekonać kanclerza, który bardzo naciskał na jej zawarcie, o znaczeniu bliższych relacji z pragmatyczną włoską liderką. Meloni sprzeciwiała się zatwierdzeniu umowy z Mercosurem podczas posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu, ale zmieniła zdanie po ogłoszeniu przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, że branża rolna otrzyma poważny zastrzyk finansowy
— opisała „La Repubblica”.
„W kontrze do Macrona”
Podkreśliła, że zwłaszcza dwa elementy sprzyjają zbliżeniu między Berlinem a Rzymem, „także w kontrze do Macrona”.
Podczas gdy francuski prezydent jest osłabiony kruchością swojego rządu i zbliżającym się końcem swojej ostatniej kadencji, Meloni działa względnie spokojnie, pomijając sporadyczne wyskoki wicepremiera Matteo Salviniego. A wobec agresywnego podejścia Macrona do Donalda Trumpa, uprzywilejowana relacja włoskiej premier z nieprzewidywalnym amerykańskim prezydentem jest postrzegana raczej jako atut niż powód do podejrzeń
— zaznaczono.
Ponadto gazeta zwróciła uwagę na to, że Włochy i Niemcy zajęły identyczne stanowisko wobec polityki Izraela i razem prowadziły batalię w UE o złagodzenie zakazu silników spalinowych.
Szczególne relacje z Trumpem
Na łamach dziennika położono także nacisk na to, że - jeśli chodzi o trudne relacje z Białym Domem - zarówno podczas negocjacji w sprawie amerykańskich ceł na produkty z UE, jak i w trakcie kryzysu wokół Grenlandii oraz ponawianych przez Waszyngton gróźb dotyczących nowych taryf celnych, Merz i Meloni kierowali się podobną ostrożnością.
Wszystko to działo się wtedy, gdy Pałac Elizejski wyciągał »bazookę« w postaci mechanizmu przeciwdziałania przymusowi gospodarczemu, który w praktyce zablokowałoby relacje handlowe między obiema stronami Atlantyku. W tym samym czasie Meloni przekonała się do odrzucenia zaproszenia Trumpa do Rady Pokoju, również po konsultacjach z Berlinem
— podkreślił włoski dziennik.
Przytoczył opinię, że kluczowa kwestia, czyli sposób postępowania wobec prezydenta Trumpa, ma być jednym z głównych tematów rozmowy premier i kanclerza w Wiecznym Mieście w piątek.
CZYTAJ TAKŻE:
— Rada Pokoju. Trump wskazał na przypadek Polski i Włoch. „Nawiasem mówiąc, on jest wspaniały. Karol wykonuje świetną pracę”
— Mercosur do TSUE. Merz wściekły: „Umowa musi zostać zastosowana”. Jarosław Kaczyński: Uderz w stół, a Niemcy się odezwą
Adam Kacprzak/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751407-la-repubblica-meloni-i-merz-zaciesniaja-wspolprace
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.