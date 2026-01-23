Agencja AP, powołując się na aktywistów z organizacji pozarządowej HRANA przekazała, że liczba potwierdzonych ofiar fali protestów w Iranie wynosi co najmniej 5002 osób. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że cały czas przygląda się sytuacji i profilaktycznie wysłał w tamtym kierunku morską armadę.
Mamy wiele statków, które zmierzają w tamtą stronę na wszelki wypadek. Mamy dużą flotyllę płynącą tam i zobaczymy, co się wydarzy
— powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.
Mamy armadę. Mamy ogromną flotę zmierzającą w tamtym kierunku. Może nie będziemy musieli jej użyć, zobaczymy
— dodał prezydent USA.
Wolałbym, żeby nic się nie wydarzyło, ale obserwujemy ich bardzo uważnie
— zaznaczył.
Trump przekazał, że w ubiegłym tygodniu, dzięki jego groźbie na godzinę przed zaplanowaną egzekucją 837 osób, władze Iranu odwołały ją.
Trump zapowiedział cła
Poinformował też, że jego administracja pracuje nad 25-procentowymi cłami wobec krajów handlujących z Iranem.
Jeśli prowadzisz interesy z Iranem, dostaniesz 25-procentowe cło
— przekazał, nie ujawniając szczegółów. Zapowiedział, że taryfy wejdą w życie wkrótce.
Trump ogłosił wprowadzenie 25-procentowych ceł na towary z państw „robiących interesy” z Iranem w pierwszej połowie stycznia. Nie wyjaśnił, które kraje ma objąć ta sankcja.
Ze skutkiem natychmiastowym każdy kraj prowadzący interesy z Islamską Republiką Iranu będzie płacił cło w wysokości 25 proc. od wszelkich transakcji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Niniejsze rozporządzenie jest ostateczne i wiążące
— napisał wówczas Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Prezydent USA ogłosił cła w reakcji na masowe, antyrządowe protesty, które brutalnie dławiły siły bezpieczeństwa.
Trump zachęcał Irańczyków do kontynuowania protestów i zapewniał, że „pomoc jest w drodze”. Później złagodził przekaz i poinformował, że otrzymał od władz w Teheranie zapewnienie, że wstrzymają krwawą rozprawę z demonstrantami, podobnie jak egzekucje więźniów.
Według danych Banku Światowego zdecydowanie największym partnerem Iranu są Chiny, które odpowiadają za ponad 1/4 wymiany handlowej. Inni znaczący kontrahenci to Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i Pakistan; ważnym sojusznikiem Iranu jest też Rosja.
Protesty w Iranie - dane o ofiarach
Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów w Iranie sięgnęła co najmniej 5002 osób - przekazała agencja AP, powołując się na aktywistów z organizacji pozarządowej HRANA i uprzedzając, że liczba ta wzrośnie. Internet w Iranie nie działa od dwóch tygodni, co sprawia, że przepływ informacji jest bardzo utrudniony.
Amerykańska Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka (Human Rights Activists News Agency - HRANA) powiadomiła, że spośród zabitych 4716 osób to demonstranci, a 203 - funkcjonariusze sił bezpieczeństwa oraz osoby związane z rządem. Zginęło również 43 dzieci oraz 40 przypadkowych cywilów, nie uczestniczących w protestach. W ramach rozszerzającej się kampanii aresztowań, prowadzonej przez władze, zatrzymano ponad 26,8 tys. osób.
Istnieje obawa, że liczba ofiar jeszcze wzrośnie - podkreśliła HRANA. Agencja, która ma siedzibę w USA, ale opiera swoje raporty na doniesieniach sieci aktywistów w Iranie, w przypadku wcześniejszych protestów była w stanie uzyskiwać dokładne dane.
Dwa dni temu władze Iranu poinformowały, że w trakcie demonstracji i protestów, rozpoczętych 28 grudnia 2025 r., zginęło 3117 osób, spośród których 2427 to demonstranci i przedstawiciele sił rządowych, a pozostali to „terroryści”. W przeszłości irańska teokracja zaniżała lub w ogóle nie podawała liczby ofiar zamieszek.
Adam Bąkowski/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751399-protesty-w-iranie-ponad-5-tys-ofiar-trump-wyslal-flote
