wideo

Protesty w Iranie spłynęły krwią. Ponad 5 tys. ofiar. Trump przygląda się sytuacji - wysłał flotę USA. "Zobaczymy, co się wydarzy"

  • Świat
  • opublikowano:
Protesty w Iranie spłynęły krwią. Ponad 5 tys. ofiar. Trump przygląda się sytuacji - wysłał flotę USA. "Zobaczymy, co się wydarzy". Na zdjęciu flaga Iranu / autor: PAP/EPA
Protesty w Iranie spłynęły krwią. Ponad 5 tys. ofiar. Trump przygląda się sytuacji - wysłał flotę USA. "Zobaczymy, co się wydarzy". Na zdjęciu flaga Iranu / autor: PAP/EPA

Agencja AP, powołując się na aktywistów z organizacji pozarządowej HRANA przekazała, że liczba potwierdzonych ofiar fali protestów w Iranie wynosi co najmniej 5002 osób. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że cały czas przygląda się sytuacji i profilaktycznie wysłał w tamtym kierunku morską armadę.

Mamy wiele statków, które zmierzają w tamtą stronę na wszelki wypadek. Mamy dużą flotyllę płynącą tam i zobaczymy, co się wydarzy

— powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

Mamy armadę. Mamy ogromną flotę zmierzającą w tamtym kierunku. Może nie będziemy musieli jej użyć, zobaczymy

— dodał prezydent USA.

Wolałbym, żeby nic się nie wydarzyło, ale obserwujemy ich bardzo uważnie

— zaznaczył.

Trump przekazał, że w ubiegłym tygodniu, dzięki jego groźbie na godzinę przed zaplanowaną egzekucją 837 osób, władze Iranu odwołały ją.

Trump zapowiedział cła

Poinformował też, że jego administracja pracuje nad 25-procentowymi cłami wobec krajów handlujących z Iranem.

Jeśli prowadzisz interesy z Iranem, dostaniesz 25-procentowe cło

— przekazał, nie ujawniając szczegółów. Zapowiedział, że taryfy wejdą w życie wkrótce.

Trump ogłosił wprowadzenie 25-procentowych ceł na towary z państw „robiących interesy” z Iranem w pierwszej połowie stycznia. Nie wyjaśnił, które kraje ma objąć ta sankcja.

Ze skutkiem natychmiastowym każdy kraj prowadzący interesy z Islamską Republiką Iranu będzie płacił cło w wysokości 25 proc. od wszelkich transakcji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Niniejsze rozporządzenie jest ostateczne i wiążące

— napisał wówczas Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Prezydent USA ogłosił cła w reakcji na masowe, antyrządowe protesty, które brutalnie dławiły siły bezpieczeństwa.

Trump zachęcał Irańczyków do kontynuowania protestów i zapewniał, że „pomoc jest w drodze”. Później złagodził przekaz i poinformował, że otrzymał od władz w Teheranie zapewnienie, że wstrzymają krwawą rozprawę z demonstrantami, podobnie jak egzekucje więźniów.

Według danych Banku Światowego zdecydowanie największym partnerem Iranu są Chiny, które odpowiadają za ponad 1/4 wymiany handlowej. Inni znaczący kontrahenci to Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i Pakistan; ważnym sojusznikiem Iranu jest też Rosja.

Protesty w Iranie - dane o ofiarach

Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów w Iranie sięgnęła co najmniej 5002 osób - przekazała agencja AP, powołując się na aktywistów z organizacji pozarządowej HRANA i uprzedzając, że liczba ta wzrośnie. Internet w Iranie nie działa od dwóch tygodni, co sprawia, że przepływ informacji jest bardzo utrudniony.

Amerykańska Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka (Human Rights Activists News Agency - HRANA) powiadomiła, że spośród zabitych 4716 osób to demonstranci, a 203 - funkcjonariusze sił bezpieczeństwa oraz osoby związane z rządem. Zginęło również 43 dzieci oraz 40 przypadkowych cywilów, nie uczestniczących w protestach. W ramach rozszerzającej się kampanii aresztowań, prowadzonej przez władze, zatrzymano ponad 26,8 tys. osób.

Istnieje obawa, że liczba ofiar jeszcze wzrośnie - podkreśliła HRANA. Agencja, która ma siedzibę w USA, ale opiera swoje raporty na doniesieniach sieci aktywistów w Iranie, w przypadku wcześniejszych protestów była w stanie uzyskiwać dokładne dane.

Dwa dni temu władze Iranu poinformowały, że w trakcie demonstracji i protestów, rozpoczętych 28 grudnia 2025 r., zginęło 3117 osób, spośród których 2427 to demonstranci i przedstawiciele sił rządowych, a pozostali to „terroryści”. W przeszłości irańska teokracja zaniżała lub w ogóle nie podawała liczby ofiar zamieszek.

Adam Bąkowski/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych