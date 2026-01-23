Biuro liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej będzie nadal działać w Wilnie, niezależnie od miejsca pobytu samej przywódczyni - poinformował jej doradca dyplomatyczny Dzianis Kuczyński. Przed tygodniem podano, że Cichanouska z Wilna przenosi się do Warszawy.
Biuro w Wilnie
Nasza obecność na Litwie jest kontynuowana. Biuro Swiatłany Cichanouskiej będzie nadal działać w Wilnie i jesteśmy wdzięczni ministrowi spraw zagranicznych (Litwy) Kiestutisowi Budrysowi za jego pryncypialne stanowisko i stałe wsparcie
— powiedział Kuczyński agencji BNS, komentując decyzję o przeprowadzce Cichanouskiej z Wilna do Warszawy.
Chcemy, aby Wilno pozostało silnym ośrodkiem (białoruskiej) demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, niezależnie od tego, gdzie fizycznie będzie przebywać Swiatłana Cichanouska
— podkreślił.
Kuczyński zapewnił, że wyjazd Cichanouskiej do Warszawy „nie osłabi naszych więzi z Litwą”.
To naturalne rozszerzenie naszej działalności
— dodał.
Polskie wsparcie
Doradca dyplomatyczny Cichanouskiej przypomniał, że „od 2020 roku Polska - prezydent, rząd i Sejm - okazywała wyjątkowe wsparcie i solidarność ze społeczeństwem białoruskim i siłami demokratycznymi”.
Polska przyjęła około 90 proc. Białorusinów, którzy udali się na emigrację po 2020 roku, setki tysięcy osób i bardzo to doceniamy
— zaznaczył Kuczyński.
Cichanouska przenosi się do Warszawy
Cichanouska mieszka w Wilnie od sierpnia 2020 r. Wyjechała tam po wyborach prezydenckich na Białorusi - oficjalnie wygranych przez Łukaszenkę, lecz uznanych za sfałszowane przez opozycję i większość krajów zachodnich.
Litewski rząd przyznał wówczas białoruskiej opozycjonistce status oficjalnego przedstawiciela jej kraju. Cichanouska otrzymała status gościa oficjalnego kategorii C, przyznawany zazwyczaj ambasadorom innych państw, szefom misji organizacji międzynarodowych akredytowanym na Litwie, członkom rządów innych krajów i Komisji Europejskiej oraz innym osobom w podobnej randze.
Białorusinka nie posiada jednak statusu dyplomatycznego. W grudniu ubiegłego roku Litwa obniżyła poziom ochrony Cichanouskiej. Ochronę liderki białoruskiej opozycji przejęło tamtejsze Biuro Policji Kryminalnej, dotychczas zapewniała ją Państwowa Służba Ochrony.
Według Kuczyńskiego „względy bezpieczeństwa” zadecydowały o opuszczeniu przez Cichanouską Wilna.
Adam Kacprzak/PAP
