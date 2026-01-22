Trwa 1430. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 23 stycznia 2026 r.
12:03. Mer Kijowa wezwał mieszkańców do zgromadzenia zapasów żywności, wody i lekarstw!
Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował o opuszczenie stolicy Ukrainy przez mieszkańców, którzy mogą to uczynić. Pozostałe osoby wezwał do zgromadzenia zapasów żywności, wody i lekarstw.
Zwracam się do mieszkańców i mówię szczerze: sytuacja jest niezwykle trudna i może to nie być jeszcze najtrudniejszy moment. Zróbcie zapasy żywności, wody, niezbędnych lekarstw. Ci, którzy mają możliwość wyjazdu poza miasto, gdzie są alternatywne źródła energii i ciepła, niech nie odrzucają tej możliwości
— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
Według mera Kijowa, w związku z bardzo trudną sytuacją w sektorze energetycznym i świadomością, że wojska rosyjskie najprawdopodobniej będą kontynuować ataki na infrastrukturę krytyczną miasta i kraju, stolica przygotowuje się do reagowania na różne scenariusze rozwoju wydarzeń.
Kliczko powiadomił, że Kijów wyznaczył w każdej dzielnicy miasta ogrzewane miejsca, gdzie, w razie potrzeby, wiele osób będzie mogło schronić się i przenocować.
Mer wezwał pracodawców do zorganizowania elastycznych harmonogramów pracy i, w miarę możliwości, przeniesienia pracowników do pracy zdalnej.
11:20. „Der Spiegel”: Rosja w dronowych atakach na Ukrainę coraz częściej wykorzystuje Starlinki
W dronowych atakach przeprowadzonych przeciw Ukrainie armia rosyjska coraz częściej sięga po Starlinki, wykorzystując fakt, że nad Ukrainą mają one zasięg - pisze tygodnik „Der Spiegel”. Dzięki temu bezzałogowce trudniej zagłuszyć.
Niemiecka gazeta przypomina, że pierwsze doniesienia o terminalach Starlink montowanych na rosyjskich dronach pojawiły się już w 2024 roku. „Teraz są sygnały, że wojska Putina w Ukrainie coraz częściej próbują wykorzystywać amerykańską technologię do przechytrzenia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej” - podaje, zastrzegając, że dokładna skala tego zjawiska „pozostaje nieznana”.
Doniesienia o instalowaniu na rosyjskich dronach bojowych Starlinków potwierdził „Spieglowi” ukraiński wywiad wojskowy (HUR). „Urządzenia te są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną Ukrainy, na dronach dalekiego zasięgu typu Szahed (Gerań) oraz na taktycznych dronach bojowych typu Mołnia o zasięgu do 50 km” – przekazał HUR.
Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 roku.
10:53. Zełenski: delegacje z Ukrainy, Rosji i USA omówią w Abu Zabi kwestię Donbasu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że kwestia terytoriów w obwodzie donieckim pozostaje kluczowa i będzie omawiana przez delegacje z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji podczas spotkań w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w piątek i sobotę - przekazała agencja Interfax-Ukraina.
Kwestia Donbasu jest kluczowa. Będzie omawiana i dyskutowana w kontekście postrzegania jej przez (wszystkie) trzy (zainteresowane) strony. W Abu Zabi, dzisiaj i jutro
— powiadomił Zełenski w rozmowie z dziennikarzami w komunikatorze WhatsApp. Prezydent zaznaczył, że szef grupy negocjacyjnej – sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow - będzie mu przekazywał „odpowiednie sygnały” na każdym etapie rozmów lub uzgodnień. „Będziemy się z wami dzielić informacjami” – zapewnił, zwracając się do dziennikarzy.
Prezydent przypomniał, że porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa udzielanych przez Stany Zjednoczone jest gotowe do podpisania, a data i miejsce podpisania zależą od prezydenta USA Donalda Trumpa.
To up to him (zależy od niego). Jesteśmy gotowi podpisać te ważne dla nas dokumenty, które, jeszcze raz podkreślam, mają historyczne (znaczenie)
— oznajmił Zełenski.
Zdaniem prezydenta ukraińska armia, licząca 1 mln żołnierzy, powinna stanowić podstawę połączonych europejskich sił zbrojnych, ale wszystko zależy od tego, czy będzie wola polityczna, aby taką armię stworzyć.
Jeśli chodzi o siły europejskie, mówimy nie tylko o liczbie, ale także o możliwościach i doświadczeniu. Nie da się obejść bez ukraińskiej armii, bez miliona Ukraińców. To będzie podstawa takiej armii
— przekonywał.
10:30. Ukraińskie drony wysadziły rosyjski skład paliwa w mieście Penza
Ukraińskie drony szturmowe zaatakowały w nocy skład paliwa w rosyjskim mieście Penza. Wybuchł tam pożar
10:08. Tak wygląda życie ukraińskich żołnierzy na froncie
W sieci ukazało się nagranie ukraińskich żołnierzy. Widzimy mocno zaśnieżony, a wręcz zlodowaciałe wejście do okopu…
09:17. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1280 żołnierzy (łącznie 1 232 090 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie).
08:40. Prezydent zaproponował Ukrainie współpracę, by skuteczniej egzekwować sankcje
Prezydent Tajwanu Lai Ching-te zaproponował w piątek prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu rozmowy mające na celu skuteczniejsze egzekwowania sankcji nałożonych na Rosję. To reakcja na słowa ukraińskiego przywódcy, który wymienił Tajwan jako jedno ze źródeł dostaw podzespołów do rosyjskich rakiet.
W przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Zełenski powiedział w czwartek, że rosyjski przemysł zbrojeniowy nie mógłby funkcjonować bez „kluczowych komponentów pozyskiwanych z Chin, Europy, Stanów Zjednoczonych i Tajwanu”.
W odpowiedzi Lai na konferencji prasowej w Tajpej zadeklarował, że aby „chronić Ukrainę”, jego rząd jest gotowy wzmocnić kontrole towarów, które trafiają do Rosji okrężną drogą.
Z zadowoleniem przyjmiemy dalszą wymianę informacji z prezydentem Zełenskim, aby jeszcze bardziej ograniczyć nielegalny przeładunek w krajach trzecich i ukrywanie końcowego przeznaczenia towarów
— napisał Lai na platformie X.
03:10. Szefowa KE: pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy prawie gotowy
Przygotowywany przez UE, USA i Ukrainę pakiet wsparcia gospodarczego dla pogrążonego w wojnie kraju jest już prawie gotowy – powiedziała w nocy z czwartku na piątek szefowa KE Ursula von der Leyen. Na konferencji po szczycie przywódców UE w Brukseli wyjaśniła, że ma się on składać z pięciu filarów.
Szefowa KE zdradziła, że Unia jest już bliska porozumienia w tej sprawie z USA i Ukrainą. Przyznała, że mowa o „jednym dokumencie” przedstawiającym wspólną wizję Ukraińców, Amerykanów i Europy dotyczącą powojennej przyszłości Ukrainy.
Opiera się on w rzeczywistości na ocenie potrzeb przeprowadzonej przez Bank Światowy i proponuje działania oparte na pięciu różnych filarach
— powiedziała von der Leyen.
02:00. Donald Trump: myślę, że Putin i Zełenski chcą zawrzeć porozumienie
Prezydent USA Donald Trump ocenił, że zarówno przywódca Rosji Władimir Putin, jak i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chcieliby zawrzeć porozumienie kończące wojnę. Według niego „wszyscy idą na ustępstwa, by zakończyć ten konflikt”.
Podczas lotu powrotnego ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii dziennikarze zapytali Trumpa o zaplanowane na najbliższe dni trójstronne rozmowy między USA, Ukrainą i Rosją w Abu Zabi.
Zawsze, kiedy się spotykamy, to jest dobre. Jeśli się nikt nie spotyka, nic się nie wydarzy. Przez pierwsze trzy lata nikt się nie spotykał. Za czasów (Joe) Bidena nikt się nie spotykał
— odparł Trump. Przyznał też, że przeprowadził tego dnia bardzo dobrą rozmowę z Zełenskim.
01:50. Media: zakończyło się spotkanie wysłanników prezydenta USA z Władimirem Putinem
W Moskwie zakończyło się spotkanie wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem – poinformowały światowe agencje prasowe, powołując się na źródła na Kremlu. Tematem rozmów było ustalenie warunków zakończenia wojny na Ukrainie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wysłannicy Trumpa spotkali się z Putinem. Doradcy przywódcy Rosji przekazali, że rozmowa była „konstruktywna i ważna”
01:02. Kallas: musimy ponownie skupić się na Ukrainie
W tej chwili ważne jest, aby ponownie skupić się na tym, gdzie leżą prawdziwe problemy, a jest to trwająca nadal wojna w Ukrainie - powiedziała w czwartek w Brukseli szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Dodała, że należy skoncentrować wysiłki na rzeczywistym zakończeniu tej wojny.
Kallas oceniła, że podjęto wiele działań na rzecz pokoju oraz wysiłków dyplomatycznych, ale „były one całkowicie jednostronne”.
Nie widzieliśmy żadnych ustępstw ze strony Rosji. Wręcz przeciwnie, nasiliła ona ataki na ludność cywilną i infrastrukturę w czasie, gdy na Ukrainie panuje bardzo ostra zima
— powiedziała. Podkreśliła też, że wszelkie nieporozumienia między sojusznikami w ramach NATO przynoszą korzyści ich przeciwnikom, którzy „patrzą z boku i cieszą się tym widokiem”.
Kallas przyznała, że stosunki transatlantyckie zostały w ostatnim tygodniu poważnie nadwyrężone.
Myślę, że w ogóle w ciągu ostatniego roku nauczyliśmy się, że te relacje nie są już takie same, jak kiedyś. Widzieliśmy również w ciągu tego jednego roku, że musimy być przygotowani na wiele nieprzewidywalnych sytuacji
— stwierdziła szefowa dyplomacji UE i dodała, że słowem roku jest „nieprzewidywalność”.
00:01. Wicepremier Szmyhal: system energetyczny przeżył najtrudniejszy dzień od 2022 r.
Dzisiejszy dzień był najtrudniejszy dla systemu energetycznego Ukrainy od blackoutu z listopada 2022 roku – oświadczył 22 stycznia ukraiński pierwszy wicepremier, minister energetyki Denys Szmyhal.
Dzisiaj w Ukrainie był najtrudniejszy dzień dla systemu energetycznego od czasu blackoutu w listopadzie 2022 roku. Było to spowodowane nagromadzeniem się czynników, wywołanych ciągłymi ostrzałami, a mianowicie uszkodzeniami urządzeń produkcyjnych, zniszczonymi sieciami dystrybucyjnymi i transformatorami oraz ciągłymi atakami wroga na całą sieć energetyczną
– napisał Szmyhal w komunikatorze Telegram.
Według ministra sytuacja jest bardzo trudna.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751352-relacja-1430-dzien-wojny-trojstronne-negocjacje-w-abu-zabi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.