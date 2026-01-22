NA ŻYWO

1430. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
1430. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1430. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Piątek, 23 stycznia 2026 r.

00:01. Wicepremier Szmyhal: system energetyczny przeżył najtrudniejszy dzień od 2022 r.

Dzisiejszy dzień był najtrudniejszy dla systemu energetycznego Ukrainy od blackoutu z listopada 2022 roku – oświadczył 22 stycznia ukraiński pierwszy wicepremier, minister energetyki Denys Szmyhal.

Dzisiaj w Ukrainie był najtrudniejszy dzień dla systemu energetycznego od czasu blackoutu w listopadzie 2022 roku. Było to spowodowane nagromadzeniem się czynników, wywołanych ciągłymi ostrzałami, a mianowicie uszkodzeniami urządzeń produkcyjnych, zniszczonymi sieciami dystrybucyjnymi i transformatorami oraz ciągłymi atakami wroga na całą sieć energetyczną

– napisał Szmyhal w komunikatorze Telegram.

Według ministra sytuacja jest bardzo trudna.

red/PAP/X/FB

