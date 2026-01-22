Trójstronne rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją mają się odbyć w 23 i 24 stycznia w Abu Zabi - oświadczył wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Według „Financial Timesa” nie jest jednak jasne, czy Rosja zgodziła się na takie spotkanie.
Trójstronne rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją mają się odbyć w piątek i sobotę w Abu Zabi
— powiedział przedstawiciel Białego Domu w oświadczeniu dla mediów, nie podając dalszych szczegółów.
Potwierdził w ten sposób wcześniejszą zapowiedź takiego spotkania przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Byłoby to pierwsze spotkanie w takim formacie od początku prezydentury Donalda Trumpa.
Według portalu Axios, w rozmowach uczestniczyć mają po stronie amerykańskiej specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy jeszcze w czwartek polecieli do Moskwy na spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Do delegacji ma dołączyć również wiceszef Pentagonu ds. sił lądowych Dan Driscoll.
Kto będzie reprezentował Ukrainę?
Ukrainę reprezentować ma szef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Serhij Kysłycia i sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustem Umierow. Rosja ma wysłać wysłannika Putina i szefa rosyjskiego funduszu majątkowego Kiriłła Dmitrijewa oraz przedstawicieli służb wywiadowczych.
Według Axiosa, ukraińska delegacja była zadowolona z czwartkowego spotkania Trumpa z Zełenskim w Davos. - To było jedno z najlepszych spotkań, jakie mieli. Trump był w dobrym humorze - powiedział portalowi ukraiński urzędnik.
Jednak dziennik „Financial Times” pisze, powołując się na ukraińskich urzędników, że Rosja dotąd nie potwierdziła swojego udziału w rozmowach.
