DW” ujawniło, że niemiecki pielęgniarz 45-letni Urlich S. jest podejrzewany o doprowadzenie do śmierci ponad 100 pacjentów w szpitalach. Już został skazany na dożywocie za 10 zabójstw, ale kolejne śledztwa wciąż trwają.

Urlich S. został skazany przez sąd w Akwizgranie na dożywocie za zabicie dziesięciu pacjentów i próbę zabójstwa 27 innych.

To jednak nie koniec sprawy. Zdaniem biegłych może on odpowiadać za śmierć ponad 100 pacjentów w Wuerselen i Kolonii, gdzie pracował kolejno w latach 2010-2011 i 2014-2020. Jak wskazuje „DW”, według biegłych zabijał, ponieważ przeszkadzała mu „zbytnia aktywność pacjentów”. Miał on mieć obsesję na punkcie czystości, porządki i spokoju.

Zabójstw dokonywał poprzez podawanie pacjentom zbyt dużej dawki leków.

Śledztwa prowadzą równolegle dwie prokuratury: w Akwizgranie i Kolonii. „DW” skontaktowała się z obiema prokuraturami.

Wtedy byliśmy w stanie udowodnić mu 10 zabójstw i chodziło o to, by jak najszybciej za nie odpowiedział. Teraz zajmujemy się wyjaśnieniem następnych podejrzanych przypadków śmierci

— wskazała prokuratura Katja Schlenkermann-Pitts z prokuratury w Akwizgranie w rozmowie z „DW”.

Wyjaśniła ponadto, że śledztwa dotyczą spraw, na które śledczy trafili sami, a także takich, które zostały wszczęte po zawiadomieniach krewnych, którzy mają wątpliwości co do okoliczności śmierci swoich bliskich.

DW” dowiedziało się, że prokuratura w Kolonii bada podejrzane przypadki śmierci w poprzednim miejscu pracy Urlicha S.

Do tej pory stwierdzono uzasadnione podejrzenie, że pielęgniarz przyczynił się do śmierci w przypadku dwóch pacjentek w wieku 94 i 78 lat. W obu podjęto decyzje o ekshumacji i badaniu ciał na obecność morfiny. W dalszych przypadkach śledztwo jest na etapie sprawdzania dokumentacji medycznej

— przekazał prokurator Ulrich Bremer.

Adrian Siwek/DW.com

