To coś nieprawdopodobnego! Klementyna Suchanów, jedna z liderek Strajku Kobiet, która jak w zeszłym roku informowały media, zamieszana była w pomoc w przedostawaniu się na teren Polski nielegalnym imigrantom, dostanie Drezdeńską Nagrodę Pokojową. W uzasadnieniu napisano, że „uhonorowane zostaje zaangażowanie pisarki i dziennikarki na rzecz wolności, praworządności, praw człowieka i pokoju”.
Przypomnijmy, że w maju zeszłego roku Telewizja Republika ujawniła, że Suchanow obok Bartosza Kramka z Fundacji Otwarty Dialog, Pawła Kasprzaka z ruchu Obywatele RP, była zaangażowana w pomaganie nielegalnym imigrantom w przedostawaniu się na teren Polski. W tej sprawie hajnowska prokuratura rejonowa sformułowała akt oskarżenia.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że Klementyna Suchanow to ekspertka dwóch komisji stworzonych z inicjatywy Koalicji 13 grudnia - komisji zajmującej się rzekomymi represjami za rządów PiS i neo-komisji ds. wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004-2024. Przy okazji tylko ta sprawa dobrze pokazuje, jaka jest wiarygodność neo-komisji ds. rosyjskich wpływów pod kierownictwem gen. Jarosława Stróżyka.
Warto również dodać, że pod koniec listopada 2025 roku ABW odmówiła Suchanow dostępu do dokumentów tajnych. W związku z tym została ona odwołana ze składu komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Suchanow problemy miała już wcześniej, gdy organizowała wulgarne protesty w ramach Strajku Kobiet. Pod koniec stycznia 2021 roku Suchanow wtargnęła na teren Trybunału Konstytucyjnego. Interweniować musiała policja. Suchanow została później oskarżona m.in. o naruszenie nietykalności policjanta i wtargnięcie na teren Trybunału Konstytucyjnego.
Okazuje się, że w Niemcom te „osiągnięcia” Suchanow nie przeszkadzają. A może właśnie tak Niemcy rozumieją „zaangażowanie na rzecz wolności, praworządności, praw człowieka i pokoju”.
Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 12 kwietnia w drezdeńskiej Semperoper. Laudację wygłosi wieloletni minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn, głos zabierze także premier Saksonii Michael Kretschmer.
Wśród laureatów Drezdeńskiej Nagrody Pokojowej, przyznawanej od 2010 roku za szczególne zasługi na rzecz pokoju i porozumienia między narodami, są m.in. były przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow, pianista i dyrygent Daniel Barenboim, fotograf wojenny James Nachtwey, architekt Daniel Libeskind. W 2024 roku wyróżnienie otrzymał pośmiertnie lider antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny.
