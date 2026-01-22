Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z Fox Business powiedział: Negocjowane porozumienie w sprawie Grenlandii da nam całkowity dostęp do Grenlandii, bez limitu czasowego. Zagroził również państwom europejskim, że jeżeli te zaczną sprzedawać amerykańskie obligacje, to spotkają się z „dużym odwetem”.
Mówimy o tym, co jest teraz naprawdę negocjowane - szczegóły - ale zasadniczo chodzi o całkowity dostęp. Bez końca. Nie ma limitu czasowego. Nie robimy 99-letnich czy 10-letnich umów, ani niczego innego
— powiedział Trump, pytany o ogłoszone ramy porozumienia w sprawie Grenlandii.
Pytany o to, „ile jest w stanie zapłacić za Grenlandię”, prezydent USA odparł, że nie będzie musiał nic płacić.
Będziemy mieli całkowity dostęp do Grenlandii. Będziemy mieli cały dostęp wojskowy, jakiego chcemy. Będziemy mogli przeznaczyć na Grenlandię to, czego potrzebujemy, bo tego chcemy. Mówimy o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, więc nie będziemy musieli płacić nic - poza tym, że budujemy Złotą Kopułę
— dodał, odnosząc się do planowanej tarczy antyrakietowej.
Trump zadeklarował wczoraj podczas wystąpienia w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że nie ma zamiaru używać siły w związku z planami pozyskania Grenlandii. Później, w godzinach wieczornych, wycofał swoją wcześniejszą groźbę nałożenia 10-procentowych ceł na towary z ośmiu państw europejskich, które zdecydowały się oddelegować przedstawicieli sił zbrojnych na Grenlandię. Według zapowiedzi Trumpa z 17 stycznia, taryfy te miałyby wejść w życie 1 lutego.
Trump ostrzega Europę przed odwetem
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeśli państwa europejskie zaczną sprzedawać amerykańskie obligacje i akcje, spotka się to z „dużym odwetem”. Zapewnił przy tym, że Ameryka ma „wszystkie karty”.
Trump odniósł się do scenariusza masowego pozbywania się przez państwa europejskie amerykańskich obligacji podczas rozmowy w telewizji Fox Business.
Jeśli to zrobią, to to zrobią. Ale gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet. I my mamy w ręku wszystkie karty
— zapewnił Trump.
Prezydent USA zauważył jednak, że jego wczorajsze ogłoszenie „ram przyszłego porozumienia” w sprawie Grenlandii spowodowało duże wzrosty na giełdzie. Wcześniej przyznał, że jego groźby przejęcia Grenlandii przyczyniły się do spadków, największych od października.
Pozbywanie się amerykańskich obligacji było omawiane w mediach jako potencjalny środek nacisku na USA w sprawie gróźb Grenlandii. Państwa UE i Wielka Brytania są zdecydowanie największymi zagranicznymi posiadaczami amerykańskiego długu, zaś dwa dni temu o wyjściu z amerykańskiego rynku obligacji poinformował duński fundusz emerytalny. W odpowiedzi na groźby Trumpa, dwa dni temu oprocentowanie obligacji wzrosło najwięcej od niemal sześciu miesięcy, lecz spadło po zapowiedzi porozumienia w sprawie Grenlandii.
W wywiadzie dla Fox Business Trump zmienił też nieco swoją retorykę dotyczącą NATO. Choć wczoraj mówił, że Ameryka nie czerpała żadnych korzyści z Sojuszu, to dziś przyznał, że NATO nie jest już „ulicą jednokierunkową”. Trump powtórzył jednocześnie, że ma wątpliwości, czy sojusznicy przyszliby Ameryce z pomocą i bagatelizował pomoc NATO podczas wojny w Afganistanie, która była jedynym w historii przypadkiem wykorzystania artykułu 5. o wzajemnej obronie.
Tak naprawdę, nigdy niczego od nich nie żądaliśmy. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu. Ale byliśmy bardzo dobrzy dla Europy i wielu innych krajów
— mówił prezydent USA.
To musi być droga dwukierunkowa i (…) teraz to naprawdę działa w obie strony
— dodał.
Adam Bąkowski/PAP
