Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział trójstronne spotkanie wysłanników jego kraju oraz USA i Rosji, które ma odbyć się w najbliższych dniach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Przemawiając podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Zełenski ujawnił, że jego przedstawiciele prowadzą tam rozmowy z Amerykanami, a ci następnie skontaktują się z Rosjanami.
(…) Jutro i pojutrze będziemy mieli trójstronne spotkanie, nasi chłopcy (ukraińska delegacja – PAP) będą mieli trójstronne spotkanie; to lepsze niż brak jakiegokolwiek dialogu. Dlatego (że) jesteśmy pod ostrzałem, ludzie żyją bez elektryczności, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale Rosjanie też są w trudnej sytuacji — odpowiadamy na ich ataki. Daj Boże, żeby wojna się zatrzymała. Mam na to nadzieję
— oświadczył ukraiński przywódca.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751324-trojstronne-spotkanie-wyslannikow-ukrainy-usa-i-rosji
