Hiszpańskie „El Pais” przekazało, że maszynista, który uczestniczył w tragicznym zderzeniu pociągów w okolicach Kordoby, nie zdawał sobie sprawy z tego, że doszło do tragedii. Ujawniony został zapis jego rozmów z kierującymi ruchem.
18 stycznia w zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości w Adamuz niedaleko Kordoby na południu kraju zginęły 43 osoby.
Katastrofa w Adamuz była drugą co do wielkości katastrofą kolejową w XXI wieku w Hiszpanii. Państwowe obchody ku czci ofiar katastrofy odbędą się 31 stycznia w Huelvie w Andaluzji na południu kraju.
Co więcej, dwa dni po katastrofie w Adamuz, doszło do dwóch mniejszych wypadków w Katalonii. W jednym z nich w miejscowości Gelida w wyniku zawalenia się muru na tory wykoleił się pociąg podmiejskich linii Rodalies. Śmierć poniosła jedna osoba, 28-letni maszynista, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.
Zapis rozmowy
Teraz pojawiły się nowe informacje na temat tragedii w Kordobie.
„El Pais” opublikował wymianę zdań między maszynistą a kierującymi ruchem. Wynika z tego, że początkowo nie zdawał on sobie sprawy z tego, co się stało. Mówił on bowiem, że doszło do zahaczenia”
W momencie tego zgłoszenia maszynista nie był jeszcze świadomy, że wykoleiły się trzy wagony, a wśród pasażerów są ofiary śmiertelne
— wskazał „El Pais”.
Maszynista był początkowo nieświadomy, że inny pociąg brał udział w zdarzeniu i uderzył w ostatnie wagony jego własnego składu
— dodał.
Druga rozmowa
Podczas drugiej rozmowy poinformował on pracowników obsługi ruchu, że doszło do wykolejenia, a kilka wagonów jego pociągu znajduje się na innym turze.
W jego głosie słychać już niepokój i oprócz żądania wstrzymania ruchu w celu uniknięcia kolizji, domaga się on przybycia ‘służb ratowniczych, straży pożarnej i karetek pogotowia”
— przekazał „El Pais”.
