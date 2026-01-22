Nowe informacje na temat tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii! Ujawniono zapis rozmów maszynisty z kierującymi ruchem

  • Świat
  • opublikowano:
Pojawiły się nowe informacje na temat tragicznego wypadku kolejowego niedaleko Kordoby. / autor: EPA/DAVID ARJONA Dostawca: PAP/EPA.
Pojawiły się nowe informacje na temat tragicznego wypadku kolejowego niedaleko Kordoby. / autor: EPA/DAVID ARJONA Dostawca: PAP/EPA.

Hiszpańskie „El Pais” przekazało, że maszynista, który uczestniczył w tragicznym zderzeniu pociągów w okolicach Kordoby, nie zdawał sobie sprawy z tego, że doszło do tragedii. Ujawniony został zapis jego rozmów z kierującymi ruchem.

18 stycznia w zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości w Adamuz niedaleko Kordoby na południu kraju zginęły 43 osoby.

Katastrofa w Adamuz była drugą co do wielkości katastrofą kolejową w XXI wieku w Hiszpanii. Państwowe obchody ku czci ofiar katastrofy odbędą się 31 stycznia w Huelvie w Andaluzji na południu kraju.

Co więcej, dwa dni po katastrofie w Adamuz, doszło do dwóch mniejszych wypadków w Katalonii. W jednym z nich w miejscowości Gelida w wyniku zawalenia się muru na tory wykoleił się pociąg podmiejskich linii Rodalies. Śmierć poniosła jedna osoba, 28-letni maszynista, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Zapis rozmowy

Teraz pojawiły się nowe informacje na temat tragedii w Kordobie.

El Pais” opublikował wymianę zdań między maszynistą a kierującymi ruchem. Wynika z tego, że początkowo nie zdawał on sobie sprawy z tego, co się stało. Mówił on bowiem, że doszło do zahaczenia”

W momencie tego zgłoszenia maszynista nie był jeszcze świadomy, że wykoleiły się trzy wagony, a wśród pasażerów są ofiary śmiertelne

— wskazał „El Pais”.

Maszynista był początkowo nieświadomy, że inny pociąg brał udział w zdarzeniu i uderzył w ostatnie wagony jego własnego składu

— dodał.

Druga rozmowa

Podczas drugiej rozmowy poinformował on pracowników obsługi ruchu, że doszło do wykolejenia, a kilka wagonów jego pociągu znajduje się na innym turze.

W jego głosie słychać już niepokój i oprócz żądania wstrzymania ruchu w celu uniknięcia kolizji, domaga się on przybycia ‘służb ratowniczych, straży pożarnej i karetek pogotowia”

— przekazał „El Pais”.

CZYTAJ TAKŻE:

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Szef MSW wyklucza możliwość sabotażu. „Nigdy nie rozważano takiego scenariusza”

Fatalna seria w Hiszpanii. Trzeci wypadek kolejowy w ciągu kilku dni. Pociąg uderzył w dźwig, ucierpiało kilkoro pasażerów

Tragiczny czas w Hiszpanii. Doszło do dwóch wypadków na kolei. Tym razem w Katalonii. Agencja EFE: Zginął maszynista, są ranni

Adrian Siwek/El Pais/TVN24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych