Poseł niemieckiej AfD powraca. Tym razem chce od Polski... 1,3 bln euro "odszkodowania"! "Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni"

Zdj. ilustracyjne / autor: PantheraLeo1359531, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
Poseł niemieckiej AfD Kay Gottschalk zażądał na portalu X 1,3 bln euro odszkodowania od Polski za rzekomy współudział w sabotażu Nord Stream. „Moim pierwszym oficjalnym działaniem jako ministra finansów będzie przedstawienie tych zarzutów Polsce” - odgraża się niemiecki polityk, komentując w ten sposób wpis Dominika Tarczyńskiego. „Niemcy dostali dziś w twarz od republikańskich sił. Pracowaliśmy nad tym po cichu i jest efekt. Wali się układ” - napisał wczoraj polityk PiS. Kay Gottschalk już nie pierwszy raz zgłasza kuriozalne „roszczenia” w stosunku do Polski.

Wypowiedzi i zachowania wielu polityków niemieckiej AfD wskazują, że za naszą zachodnią granicą jak na razie brak partii, która - gdyby przejęła władzę w Berlinie - stworzyłaby rząd, który będzie dobrym, uczciwym partnerem dla Polski (choć oczywiście, w AfD zdarzają się wyjątki - to np. europoseł Tomasz Froelich, niemiecki polityk polskiego pochodzenia).

Niemiecki polityk wygraża Polsce

Od czasu do czasu politycy AfD zgłaszają różnego rodzaju kuriozalne roszczenia pod adresem Polski. Jedną z takich postaci jest Kay Gottschalk, poseł do Bundestagu, który już kilkakrotnie groził Polsce odpowiedzialnością za rzekomy współudział w sabotażu Nord Stream. Kiedy w październiku 2025 r. polski sąd odmówił wydania Niemcom Wołodymyra Żurawlowa, Gottschalk oskarżył nasz kraj o bycie „wspólnikiem terrorystów”.

Co tym razem wymyślił ważny niemiecki polityk?

1,3 biliona euro powinno wystarczyć jako odszkodowanie za współudział w sabotażu Nord Stream. Moim pierwszym oficjalnym działaniem jako ministra finansów będzie przedstawienie tych zarzutów Polsce. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni!

— napisał Kay Gottschalk na platformie X.

CZYTAJ TAKŻE: Jeden z liderów AfD atakuje Polskę i domaga się represji: Wstrzymać fundusze unijne. Zabezpieczyć granice. Sprawdzać wizy

Co rozwścieczyło posła AfD?

Jeden z liderów AfD zareagował w ten sposób na wpis polskiego europosła Dominika Tarczyńskiego.

Niemcy dostali dziś w twarz od republikańskich sił. Pracowaliśmy nad tym po cichu i jest efekt. Wali się układ. To dopiero początek…

— napisał polityk PiS na portalu X, komentując wynik głosowania PE ws. umowy z Mercosur.

Ciekawe, że ważny parlamentarzysta AfD, kreowanej przecież na partię „antyestablishmentową”, tak nerwowo zareagował na wpis polskiego europosła po głosowaniu ws. umowy UE-Mercosur.

CZYTAJ TAKŻE: Mercosur do TSUE. Merz wściekły: „Umowa musi zostać zastosowana”. Jarosław Kaczyński: Uderz w stół, a Niemcy się odezwą

Skończysz jak Hitler”

Pod wpisem Gottschalka pojawiło się kilka ciekawych komentarzy.

Jeśli tak stawiacie sprawę to podejrzewam, że nowy rząd w Polsce podejdzie zdecydowanie poważniej i bezwzględnie do kwestii zadośćuczynień za morderstwa, grabieże i gwałty w trakcie II wojny światowej. Żeby wasi przedsiębiorcy, którzy zarabiają miliardy euro na polskich obywatelach szybko was nie „spacyfikowali” jak Polska zacznie realnie podchodzić do egzekucji podatków w Polsce od niemieckich firm

— napisał mec. Bartosz Lewandowski.

Jak będziesz tak pisał, to skończysz jak Hitler. On też miał roszczenia do innych krajów

— zwrócił się do posła AfD Paweł Lisiecki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Podsumowanie

Poseł AfD Kay Gottschalk zażądał od Polski 1,3 bln euro odszkodowania za rzekomy współudział w sabotażu Nord Stream, reagując na wpis europosła Dominika Tarczyńskiego. Wypowiedź wywołała ostrą krytykę w Polsce i jest kolejnym przykładem kontrowersyjnych, absurdalnych roszczeń formułowanych przez polityków AfD.

