W Hiszpanii doszło do trzeciego w ciągu kilku dni wypadku z udziałem pociągu. Kilka osób zostało lekko rannych w wypadku pociągu pasażerskiego, który uderzył w dźwig w Kartagenie w południowo-wschodniej Hiszpanii - podały miejscowe służby ratunkowe
Hiszpański operator kolejowy Adif poinformował na platformie X, że przyczyną wypadku było pojawienie się na torach dźwigu nienależącego do operatora kolejowego. Rzecznik służb ratunkowych regionu Murcja przekazał natomiast, że pociąg ani nie przewrócił się, ani nie wykoleił.
18 stycznia w zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości w Kordobie na południu kraju zginęły 43 osoby, zaś wczoraj pociąg wykoleił się w Katalonii w północno-wschodniej części kraju, wskutek czego zginął maszynista.
Ruch na linii został wznowiony
Adif poinformował, że ruch na linii został wznowiony.
Adam Bąkowski/PAP
