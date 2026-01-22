Komentarze

Ursula von der Leyen zostaje! PE odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefowej KE. "Posłowie PO i PSL, możecie być dumni z obrony"

autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Został on złożony z inicjatywy frakcji Patrioci dla Europy w związku z podpisaniem umowy handlowej z Mercosurem.

165 europosłów głosowało za odwołaniem szefowej KE, 390 było przeciwko, 10 się wstrzymało. W głosowaniu wzięło udział 565 europosłów.

Szanowni posłowie z KO i PSL, możecie być dumni z obrony Ursuli von der Leyen!

— napisał w serwisie X europoseł PiS Waldemar Buda.

Ursula von Der Leyen uosabia to, co najgorsze w Europie – zastraszanie i szantaż wobec państw członkowskich, wymuszanie zgody na przymusową relokację, dopychanie kolanem paktu migracyjnego, tuszowanie afer korupcyjnych w KE, a teraz niszczący dla rolników układ z Mercosur. Koalicja rządząca w Polsce głosowała w PE przeciwko jej odwołaniu. Zła decyzja. Dla Europy i dla Polski

— skomentował eurodeputowany, były szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Zgodnie z przewidywaniami koalicja Tuska uratowała Ursulę Von Leyen przed odwołaniem za nielegalne podpisanie Mercosur. Tyle wynika właśnie z ich gadania. Czyli “Gadamy(i to głośno) a robimy dokładnie na odwrót”

— stwierdził Patryk Jaki w swoim wpisie.

Opór posłów koalicji rządzącej wobec umowy UE-Mercosur trwał około 24 godziny!

— dodała europoseł Konfederacji Anna Bryłka.

Głosami PO, PSL i Lewicy - Ursula von der Leyen pozostaje na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej🇪🇺. Matka Chrzestna „Zielonego Ładu”, „Mercosur”, „FitFor55”, „Pakietu Migracyjnego” - pozostaje na stanowisku. Hańba!

— podsumował także Bogdan Rzońca.

To czwarty taki wniosek

Przyjęcie wniosku oznaczałoby, że cała KE musiałaby się podać do dymisji, a szefowie państw i rządów w ramach Rady Europejskiej musieliby zaproponować nowego kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji. Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE.

To czwarty wniosek o odwołanie Ursuli von der Leyen. Poprzednie były głosowane w październiku ubiegłego roku (jeden prawicy, a drugi lewicy).

Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem również w lipcu. Złożyła go wówczas frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wtedy wniosek.

Mercosur

Umowa z Mercosurem została zawarta przez Komisję 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniej zgodę na jej zawarcie dały państwa członkowskie UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Austrii, Irlandii i Węgier.

