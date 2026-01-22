Kartki z przekreślonym mikrofonem i informacją, aby nie niepokoić mieszkańców pytaniami, porozwieszane są na drzwiach domów w stolicy Grenlandii, Nuuk. To skutek najazdu dziennikarzy i skupienia się uwagi świata na wyspie, na co zamieszkujący ją niewielki naród nie był przygotowany.
Na zaśnieżonym deptaku w centrum niespełna 20-tysięcznego miasteczka widać więcej kamer niż mieszkańców. Narzekają głównie reporterzy telewizyjni, którzy w 15-stopniowym mrozie szukają bohaterów do sondy ulicznej. Mają na to pięć godzin, potem zajdzie słońce. Gdy jest śnieżyca, czasu jest jeszcze mniej.
Same odmowy
– mówią Włosi.
Na to samo skarżą się dziennikarze z Korei Południowej.
Niewesoło jest grupie francuskich dziennikarzy, którzy zrobili sobie przerwę w ośrodku kultury Katuaq, aby się ogrzać i posilić. W pewnym momencie zaczepiają ich dwaj młodzi Grenlandczycy.
Co sądzicie o Trumpie?
— pytają reporterów i wybuchają śmiechem.
Od początku stycznia, gdy prezydent USA Donald Trump ponowił groźby przejęcia Grenlandii, nie sposób uzyskać komentarza również od władz Nuuk ani umówić się na wywiad z grenlandzkim rządem. Ratusz tłumaczy, że sprawy międzynarodowe nie leżą w jego kompetencjach, a asystentka premiera Grenlandii wymawia się brakiem czasu z powodu obecnej nadzwyczajnej sytuacji.
Pracownicy Uniwersytetu Grenlandzkiego przyznają, że nie są w stanie nawet odpowiadać na maile, jakie otrzymują z całego świata.
Obecnie zapotrzebowanie na naszych ekspertów jest ogromne, (ale - PAP) jako mała uczelnia koncentrujemy się głównie na edukacji i badaniach
— wyjaśniają w oświadczeniu prasowe instytucji.
Najazd dziennikarzy na Grenlandię
Najazd dziennikarzy z całego świata odnotowała lokalna gazeta „Sermitsiaq”, pisząc o zapełnionej recepcji jedynego dużego hotelu w mieście, nazwanego ku czci założyciela miasta Hansa Egede. Tygodnik ocenił, że tegoroczne zainteresowanie mediów jest dużo większe niż na początku 2025 r., gdy Trump zaczął mówić o przejęciu Grenlandii.
Autorka artykułu Oline Inuusuttog Olsen potwierdza w rozmowie PAP, że również do jej redakcji z prośbami o pomoc zwracają się zagraniczne media.
Jest to bardzo rozpraszające. Gdybym odpowiadała na pytania, nie miałabym czasu na nic innego
— mówi.
Wielu Grenlandczyków pytanych przez PAP o powody niechęci do rozmów odpowiada, że cała sytuacja znacznie ich przerosła. Zwracają uwagę, że są małym narodem - na Grenlandii mieszka nieco ponad 56 tys. osób.
Mamy powoli dosyć całego zamieszania, to oczywiste, że Grenlandia nie jest na sprzedaż
— mówi jedna z kobiet.
Od niektórych rozmówców można zarazem usłyszeć słowa wdzięczności za przekazywanie informacji o postawie wyspy.
Niektórym mieszkańcom języki rozwiązują się w barach podczas długich wieczorów. Wtedy jednak chcą mówić o dumie, pokojowym nastawieniu do świata i swoich szlachetnych sercach, nie o polityce i Trumpie.
PAP/Daniel Zyśk/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751277-grenlandczycy-maja-juz-dosc-dziennikarzy-na-ich-wyspie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.