Czwartek, 22 stycznia 2026 r.
00:01. Oto efekt wojny! Rosja już trzeci rok wyprzedaje złoto i waluty
Rząd Rosji już trzeci rok z rzędu sprzedaje złoto i waluty z Funduszu Dobrobytu Narodowego (FNB), aby załatać rosnący deficyt budżetowy - podał dziennik „Moscow Times”, przywołując dane rosyjskiego ministerstwa finansów.
Wynika z nich, że w latach 2022-25 ilość złota w bilansie FNB spadła o 71 proc. Na dzień 1 stycznia tego roku w funduszu pozostało 160,2 ton złota, w porównaniu z 554,9 tonami w maju 2022 roku. Rozbijając to na poszczególne lata - w 2023 r. rezerwy złota FNB zmniejszyły się o 196 ton, czyli o 35 proc., w 2024 r. – jeszcze o połowę, czyli o 171 ton, a w ubiegłym roku – o dodatkowe 19 ton.
„Moscow Times” poinformował, że łączna wartość aktywów płynnych FNB, do których oprócz złota należą chińskie juany, na początku stycznia br. wynosiła 4,1 bln rubli (53,2 mld dolarów). W ubiegłym roku po raz pierwszy od napaści na Ukrainę rezerwy rosyjskiego rządu wzrosły nieznacznie - o 350 mld rubli (4,5 mld dol.), ale w porównaniu z poziomami sprzed wojny zmniejszyły się o prawie 60 proc., czyli 5,6 bln rubli (72,7 mld USD).
W budżecie na 2026 r. ministerstwo finansów zaplanowało, że nie będzie dalej uszczuplać rezerw FNB, które przez lata zgromadzone zostały dzięki nadwyżkom dochodów z ropy naftowej. Ale sankcje administracji Donalda Trumpa pokrzyżowały plany rosyjskiego rządu: średnia cena rosyjskiej ropy spadła do 39 dolarów zamiast zakładanych w budżecie 59 dol. za baryłkę, co zmusiło władze do ponownego sięgnięcia do funduszu.
Od 16 stycznia (do 5 lutego), aby zrekompensować utracone dochody z ropy i gazu, ministerstwo finansów sprzedaje waluty i złoto z FNB za 12,8 mld rubli dziennie (166 mln dol.), co jest rekordowym tempem w całej historii takich operacji - zauważa „Moscow Times”. Gazeta przywołuje opinię analityków z banku VTB (WTB), według których jeśli ceny ropy i kurs rubla pozostaną na obecnym poziomie, z FNB na koniec roku zostanie wycofane 2,5 bln rubli (32,5 mld dolarów), czyli 60 proc. pozostałych środków.
W ubiegłym roku dochody budżetu z ropy i gazu spadły o jedną czwartą i osiągnęły najniższy poziom od czasu pandemii Covid-19, a deficyt pobił rekord i pięciokrotnie przekroczył pierwotne plany — wyniósł 5,7 bln rubli (74 mld USD). W budżecie na 2026 r. rząd zaplanował zmniejszenie deficytu do 3,8 bln rubli (49,3 mld dolarów) poprzez podwyższenie podatku VAT i podatków od małych przedsiębiorstw, ale przy obecnych cenach ropy naftowej plan ten raczej nie zostanie zrealizowany - według prognoz Gazprombanku dziura w budżecie najprawdopodobniej pozostanie na poziomie około 5-5,5 bln rubli (64,9-71,4 mld dol.).
