WIDEO

Co oznaczały słowa prezydenta USA? To trzeba zobaczyć! Donald Trump mocno odpowiedział dziennikarzowi

  • Świat
  • opublikowano:
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił w środę prezydenta USA Donalda Trumpa, że sojusznicy przyjdą Ameryce z pomocą w razie potrzeby. Trump zapowiedział, że ma zamiar omówić temat Grenlandii z Ruttem, którego uznał za ważniejszego rozmówcę, niż przedstawicieli Danii.

Jest jedna rzecz, którą słyszałem, jak mówiłeś wczoraj i dziś: „Nie jesteśmy absolutnie pewni, że Europejczycy przyjdą z pomocą Stanom Zjednoczonym”. Powiem ci, że przyjdą

— zapewnił Rutte podczas spotkania z Trumpem na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Sekretarz generalny zaznaczył, że sojusznicy już zademonstrowali to w Afganistanie, gdzie na każdych dwóch poległych tam amerykańskich żołnierzy przypadał jeden z pozostałych państw NATO - w tym Holandii i Danii.

Możesz więc być absolutnie pewien, że jeśli kiedykolwiek zostaniecie zaatakowani, twoi sojusznicy będą z tobą. Absolutnie, to jest absolutna gwarancja

— powiedział Rutte.

Prezydent USA, pytany o tę deklarację, odparł, że „ma nadzieję, że to prawda”. Dodał, że Rutte „jeszcze nigdy go nie okłamał”.

Tylko, po prostu, kiedy widzę, co się dzieje z Grenlandią, zastanawia mnie to. Bo ja chcę Grenlandii dla bezpieczeństwa. Nie chcę jej dla niczego innego

— zapewniał Trump.

Amerykański prezydent zapowiedział, że zamierza omówić kwestię przyszłości wyspy z Ruttem. Zapytany o reakcję duńskiego MSZ, wykluczającą sprzedaż wyspy USA, Trump odparł, że chce, by mu to powiedziano w twarz.

Będę o tym rozmawiać z tym człowiekiem. On, szczerze mówiąc, jest ważniejszy

— dodał amerykański przywódca, zwracając się do Ruttego.

Odpowiedź Trumpa

Zapytany o to, co oznacza jego deklaracja z Davos, że odmowna odpowiedź USA w sprawie Grenlandii „zostanie zapamiętana”, Trump odpowiedział dziennikarzowi:

Musisz sam to rozgryźć. Jesteś mądrym facetem.

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych