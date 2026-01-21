Umowa handlowa pomiędzy państwami Unii Europejskiej a blokiem Mercosur została wstrzymana dzięki przegłosowaniu w Parlamencie Europejskim sprawy skierowania jej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Rezolucję poparło 334 europarlamentarzystów, a 324 głosowało przeciw. Mimo wszystko rzecznik rządu Adam Szłapka przy tej okazji postanowił uderzyć w PiS przy użyciu manipulacji.
Wiedzieliście, że NIKT z PiS nie podpisał zaakceptowanego przez PE wniosku o odesłanie umowy UE-Mercosur do TSUE? No to już wiecie. NIKT
— napisał na platformie X Adam Szłapka, rzecznik rządu.
„Nie ma dnia, żeby Pan nie skłamał”
Nie ma dnia, żeby Pan nie skłamał. Uniemożliwiliście posłom prawicy podpisanie się pod wnioskiem, więc sami sabotowaliście swoje działanie. Zakładam, że celowo. A gdyby nie głosy m.in. PiS wniosek by nie przeszedł, bo Wasza grupa EPL wycofała jego poparcie
— zaznaczyła Anna Gembicka, posłanka PiS.
Nikt się nie podpisał z prawicy, bo nikomu nie pozwoliliście się podpisać. Oto jak było. Zgłoszono dwa wnioski, praktycznie identyczne. Pod wnioskiem Patriotów mógł podpisać się każdy, więc to zrobiliśmy. Pod wnioskiem EPP (czyli partii Tuska i Szłapki) też byśmy się podpisali, ale nigdy go nie otrzymaliśmy. Potem miały miejsca głosowania nad wnioskami, i prawica poparła oba, a EPP tylko swój. Może EPP sądziło, że prawica nie poprze ich wniosku. No ale spryciarze się przeliczyli i na szczęście jeden wiosek przeszedł. I to cała historia. A pan Szłapka niech przestanie tak prymitywnie kłamać
— napisała Beata Szydło, europoseł PiS, była premier.
Gdyby nie poparcie wniosku do TSUE przez polityków PiS umowa z krajami Mercosuru weszłaby w życie. Cynicznie blokowaliście podpisanie tego wniosku licząc na to, że nasi politycy może się obrażą i go nie poprą, a umowa gładko wejdzie w fazę realizacji. Plan się posypał, bo my w polityce nie kierujemy się emocjami, ale zasadami i twardo bronimy polskiego rolnictwa i zdrowej żywności. Kanclerz Merz dokładnie powiedział o co Wam chodziło…
— podkreślił z kolei Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
Oglądałem na własne oczy jak pan Szłapka reprezentował rząd w Parlamencie Europejskim w czasie prezydencji. Siedział jak trusia. Potakiwał. Nie przypominam sobie by choć raz podjął temat Mercosur. Nic nie zrobili. Oszuści i manipulatorzy. Jutro głosowanie w sprawie odwołania von der Leyen. Ciekawe czy wesprą miłośniczkę Mercosur. Chyba znamy odpowiedź
— ocenił sytuację Tobiasz Bocheński, europoseł PiS.
Jak głosowali europosłowie EPL?
Faktycznie, wniosek o opinię TSUE w sprawie zgodności z traktatami umowy Mercosur przeszedł w Parlamencie Europejskim niewielką większością, a przeciwko tej rezolucji głosowało bardzo wielu europosłów z Europejskiej Partii Ludowej, czyli grupie w PE, do której należą również Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Zwrócił na to uwagę europoseł PiS Waldemar Buda.
Wiedzieliście, że z EPP, partii PO i PSL najwięcej osób było przeciwko wnioskowi o opinie do TSUE w sprawie Mercosur? No to już wiecie
— napisał na platformie X Waldemar Buda.
EPL to największa grupa w PE, ma aż 188 europosłów. Mimo to przeważająca większość tych, którzy wzięli udział we wspomnianym głosowaniu, była przeciwko skierowaniu umowy z Mercosur do TSUE! Stąd kuriozalny jest zarzut Szłapki pod adresem PiS-u w sprawie tego głosowania.
Merz narzeka
Z głosowania PE niezadowolenia nie krył niemiecki kanclerz Fredrich Merz.
Decyzja Parlamentu Europejskiego dotycząca umowy z Mercosurem jest niefortunna. (…) Nie może być mowy o dalszych opóźnieniach. Umowa musi zostać teraz tymczasowo zastosowana
— stwierdził Merz.
