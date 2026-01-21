Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos wezwał do „natychmiastowego” rozpoczęcia negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez USA. Jednocześnie zadeklarował, że nie użyje siły w celu przejęcia wyspy. W swoim przemówieniu podkreślił, że Ameryka musi mieć Grenlandię, aby zapewnić bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.
„Walczyliśmy, aby ocalić Grenlandię dla Danii”
Trump podczas swojego przemówienia stwierdził, że Amerykanie byli „głupi”, że „oddali Grenlandię Dani po II wojnie światowej”. Prezydent zapewnił, że nie użyje siły, aby przejąć wyspę.
Prawdopodobnie nic nie dostaniemy, chyba że zdecyduję się na użycie nadmiernej siły - i siły, gdzie, szczerze mówiąc, bylibyśmy nie do zatrzymania. Ale tego nie zrobię
— powiedział Trump. Jednocześnie ogłosił, że wnosi o „natychmiastowe” rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez USA.
Trump przypomniał, że Stany Zjednoczone chroniły Grenlandię podczas II wojny światowej „wielkim kosztem”, lecz zwróciły ją Danii po wojnie, a teraz Duńczycy są „niewdzięczni”.
Wiecie, co się działo dwa tygodnie temu w Wenezueli, a w czasie II wojny światowej, kiedy Dania po sześciu godzinach walki upadła po najeździe przez Niemcy, to jak taka Dania ma obronić Grenlandię. (…) Walczyliśmy, aby ocalić Grenlandię dla Danii. Ten piękny kawał lodu, bo to trudno nazwać ziemią, ale obroniliśmy Grenlandię i uniemożliwiliśmy wrogowi wkroczenie na naszą półkulę. (…) Bez nas teraz wszyscy by mówili po niemiecku i może trochę po japońsku. (…) Po wojnie oddaliśmy Grenlandię Danii. Jak głupio postąpiliśmy. Ale zrobiliśmy to, ale oddaliśmy to. Ale jak niewdzięczni są teraz
— powiedział Trump.
„Naciskali spusty i nic nie działało”
Prezydent mówił także, że Stany Zjednoczone i świat stoją wobec „bezprecedensowych zagrożeń”.
Ze względu na kwestie jądrowe, ze względu na broń rodzajów, o których nawet nie mogę mówić publicznie. Dwa tygodnie temu zastosowano broń, o której nikt nie słyszał. Przeciwnicy nie byli wstanie oddać nawet jednego strzału. Wszystko się zawaliło. Zauważyli, że w wkraczamy na ich teren, naciskali spusty i nic nie działało. Nie wzleciał żaden samolot, nie odpalono żadnej rakiety. Nikt nie rozumiał co się dzieje. Te systemy obronne były produkcji rosyjskiej i chińskiej, więc teraz tamtejsi inżynierowie wracają do projektowania, prawda?
— powiedział.
Zaznaczył, że tylko USA są w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwo. Powiedział przy tym, że nie jest to zagrożenie dla NATO, lecz przeciwnie - „znacznie wzmocniłoby (to) bezpieczeństwo całego Sojuszu”.
Stany Zjednoczone są traktowane przez NATO bardzo niesprawiedliwie. Chcę wam powiedzieć (…) i nikt nie może tego zakwestionować: dajemy tak wiele, a tak mało otrzymujemy w zamian
— dodał.
Wszystko, o co prosimy, to pozyskanie Grenlandii, w tym prawa własności, ponieważ prawo własności jest potrzebne do jej obrony
— zaznaczył.
Prosimy o kawałek lodu. (…) To bardzo mała prośba w porównaniu z tym, co dawaliśmy im przez wiele, wiele dekad
— przekonywał Trump.
Jak będzie wojna, to wiele działań będzie prowadzonych właśnie na tym lodzie, nad tym lodem będą latać rakiety, więc od Danii z przyczyn bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego i po to, żeby odstraszać bardzo groźnych wrogów, potrzebujemy tej wyspy, aby zbudować tam złotą kopułę, bardzo potężną, która z samej swojej natury będzie bronić Kanady
— powiedział.
Podsumowanie
Donald Trump w Davos zapewnił, że nie użyje siły w celu przejęcia przez Amerykę Grenlandii, ale jednocześnie wezwał do rozpoczęcia rozmów w tym celu. Jednocześnie stwierdził, że Duńczycy są niewdzięczni wobec Amerykanów, którzy przecież, jak powiedział, walczyli o Grenlandię.
