„Drobna usterka”, spore opóźnienie. Donald Trump dotrze do Davos trzy godziny później. Air Force One musiał zawrócić do bazy

Donald Trump / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump spóźni się na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos nawet o trzy godziny. Przyczyną jest usterka na pokładzie Air Force One – poinformował minister finansów Scott Bessent. Mimo kłopotów technicznych. Trump ma dziś wystąpić przed zebranymi w Davos światowymi przywódcami.

Air Force One zawraca do bazy

Biały Dom przekazał, że krótko po starcie załoga samolotu zidentyfikowała „niewielki problem z elektroniką”. Z ostrożności Air Force One zawrócił do bazy pod Waszyngtonem, skąd na pokładzie innej maszyny wyleciała do Szwajcarii prezydencka delegacja.

Trump przyleci do Davos z opóźnieniem

Myślę, że prezydent Trump spóźni się około trzech godzin

– powiedział w Davos Scott Bessent, pytany o kłopoty z samolotem prezydenta USA. Trump ma dziś wygłosić przemówienie adresowane do przywódców politycznych i biznesowych zgromadzonych na forum.

„Duch dialogu” hasłem Davos 2026

Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się pod hasłem „Duch dialogu” i potrwa do piątku. Do alpejskiego kurortu przyjeżdża około 3 tys. uczestników z ponad 130 państw, w tym dziesiątki głów państw i szefów rządów oraz liderzy największych globalnych firm.

PAP/ mall

