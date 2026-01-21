Prezydent USA Donald Trump spóźni się na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos nawet o trzy godziny. Przyczyną jest usterka na pokładzie Air Force One – poinformował minister finansów Scott Bessent. Mimo kłopotów technicznych. Trump ma dziś wystąpić przed zebranymi w Davos światowymi przywódcami.
Air Force One zawraca do bazy
Biały Dom przekazał, że krótko po starcie załoga samolotu zidentyfikowała „niewielki problem z elektroniką”. Z ostrożności Air Force One zawrócił do bazy pod Waszyngtonem, skąd na pokładzie innej maszyny wyleciała do Szwajcarii prezydencka delegacja.
Trump przyleci do Davos z opóźnieniem
Myślę, że prezydent Trump spóźni się około trzech godzin
– powiedział w Davos Scott Bessent, pytany o kłopoty z samolotem prezydenta USA. Trump ma dziś wygłosić przemówienie adresowane do przywódców politycznych i biznesowych zgromadzonych na forum.
„Duch dialogu” hasłem Davos 2026
Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się pod hasłem „Duch dialogu” i potrwa do piątku. Do alpejskiego kurortu przyjeżdża około 3 tys. uczestników z ponad 130 państw, w tym dziesiątki głów państw i szefów rządów oraz liderzy największych globalnych firm.
