Pałac Elizejski poinformował, że Francja zwraca się o zorganizowanie ćwiczeń NATO na Grenlandii i jest gotowa wnieść w nie swój wkład. Informację tę przekazały francuskie media, powołując się na kancelarię prezydenta.

— podały, powołując się na Pałac Elizejski, agencja AFP i dziennik „Le Figaro”.

Francuscy żołnierze na Grenlandii

Francja jest jednym z państw europejskich należących do NATO, które wcześniej wysłały grupy żołnierzy na organizowane przez Danię ćwiczenia na Grenlandii. Ma to związek z amerykańskimi roszczeniami do tej duńskiej wyspy i twierdzeniami prezydenta USA Donalda Trumpa, że Grenlandia jest zagrożona przez Rosję i Chiny.

Po wysłaniu żołnierzy USA zareagowały, zapowiadając nałożenie na te państwa podwyższonych ceł.

PAP/Tomasz Karpowicz

