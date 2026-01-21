Pałac Elizejski poinformował, że Francja zwraca się o zorganizowanie ćwiczeń NATO na Grenlandii i jest gotowa wnieść w nie swój wkład. Informację tę przekazały francuskie media, powołując się na kancelarię prezydenta.
Francja prosi o ćwiczenia NATO na Grenlandii i jest gotowa wnieść swój wkład
— podały, powołując się na Pałac Elizejski, agencja AFP i dziennik „Le Figaro”.
Francuscy żołnierze na Grenlandii
Francja jest jednym z państw europejskich należących do NATO, które wcześniej wysłały grupy żołnierzy na organizowane przez Danię ćwiczenia na Grenlandii. Ma to związek z amerykańskimi roszczeniami do tej duńskiej wyspy i twierdzeniami prezydenta USA Donalda Trumpa, że Grenlandia jest zagrożona przez Rosję i Chiny.
Po wysłaniu żołnierzy USA zareagowały, zapowiadając nałożenie na te państwa podwyższonych ceł.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751199-francja-chce-cwiczen-nato-na-grenlandii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.