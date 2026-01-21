Air Force One z Trumpem na pokładzie miał usterkę! Samolot z prezydentem USA musiał wrócić do bazy lotniczej pod Waszyngtonem

Problemy z samolotem Donalda Trumpa / autor: PAP/EPA
Problemy z samolotem Donalda Trumpa / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump wyruszył w nocy do Szwajcarii na pokładzie zastępczego samolotu. Wcześniej Air Force One, którym leciał do Europy, wrócił do bazy lotniczej pod Waszyngtonem w związku z usterką elektroniczną.

Wieczorem we wtorek Biały Dom powiadomił, że „po wystartowaniu załoga AF1 (Air Force One) zidentyfikowała niewielki problem z elektroniką”. Jak dodano, w ramach środków ostrożności AF1 wrócił do bazy Andrews. Zapowiedziano, że prezydent i jego zespół będą kontynuować podróż do Szwajcarii na pokładzie innego samolotu.

Air Force One bezpiecznie wylądował w bazie w Maryland chwilę po godz. 23 miejscowego czasu. Po ok. godzinie inny samolot z prezydentem na pokładzie wystartował do Szwajcarii.

Trump przybędzie do Davos z opóźnieniem

W środę Trump ma uczestniczyć w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W związku z powrotem do bazy prezydent przybędzie do Szwajcarii z opóźnieniem.

Wieczorem Trump zamieścił wpis na swojej platformie społecznościowej Truth Social: „Ameryka będzie dobrze reprezentowana w Davos - przeze mnie. NIECH WAS BÓG BŁOGOSŁAWI!”.

PAP/Tomasz Karpowicz

