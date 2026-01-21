Iran grozi Trumpowi śmiercią! Odpowiedź prezydenta USA nie pozostawia wątpliwości: „Zmieść ich z powierzchni ziemi”

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla telewizji NewsNation, że jeśli Iran zrealizowałby groźby śmierci wysuwane pod jego adresem, kraj ten zostałby zmieciony z powierzchni Ziemi.

Trump powiadomił, że wydał „bardzo stanowcze instrukcje” dla USA, by „zmieść ich (Iran) z powierzchni ziemi”, jeśli Teheran spróbuje zrealizować groźby śmierci wobec niego.

Prezydent dodał, że w takim przypadku odpowiedź amerykańska dotyczyłaby całego kraju.

Jeśli kiedykolwiek coś się stanie, cały kraj zostanie wysadzony w powietrze

— powiedział Trump w wywiadzie z okazji rocznicy jego zaprzysiężenia na prezydenta USA.

Zdecydowanie uderzyłbym w nich z całej siły. Ale mam bardzo stanowcze instrukcje

– przekazał.

Krytyka Bidena

Zapewnił, że odpowiedziałby w sposób zdecydowany, nawet jeśli groźby byłyby skierowane pod adresem „kogoś, nawet nie prezydenta”. Skrytykował byłego przywódcę USA Joe Bidena za to, że nie odpowiedział silniej na groźby Iranu w czasie swojego urzędowania.

Jak przypomniał serwis Hill, przedstawiciele wywiadu z czasów Bidena powiadomili Trumpa o groźbach pod jego adresem, które miały się pojawić podczas kampanii prezydenckiej w 2024 r.

Były prokurator generalny Merrick Garland przekazał, że miałby to być odwet za zabicie przez USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego w 2020 r. podczas pierwszej kadencji Trumpa.

PAP/Natalia Dziurdzińska/mly

