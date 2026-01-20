Trwa 1428. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środka, 21 stycznia 2026 r.
00:01. Zełenski: ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach
We wtorek wieczorem w Kijowie ponad milion odbiorców pozostaje bez prądu, a przeszło 4 tys. budynków wielorodzinnych nie ma ogrzewania po rosyjskich atakach; konieczne jest zaangażowanie wszystkich dostępnych sił w celu rozwiązania tej sytuacji - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Tylko w Kijowie ponad milion odbiorców pozostaje wieczorem bez prądu. Znaczna liczba budynków nie ma ogrzewania – ponad 4 tys. budynków wielorodzinnych. Należy skierować wszystkie siły w celu złagodzenia tej sytuacji. Urzędnicy państwowi muszą przedstawić nietypowe propozycje, które będą chronić życie i pomogą (dostosować sposób działania instytucji) – jak wspierać ludzi, jak wspierać biznes
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta potrzebna jest maksymalna koordynacja działań państwa z biznesem w kwestii właściwego rozdzielenia wytwarzanej energii.
Około 600 tys. osób opuściło Kijów od 9 stycznia, gdy mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o tymczasową ewakuację z miasta. Po zmasowanych rosyjskich atakach połowa budynków w Kijowie została pozbawiona ogrzewania - poinformował we wtorek Kliczko w rozmowie z agencją AFP.
Wcześniej we wtorek Zełenski przekazał, że w rosyjskim ataku użyto znacznej liczby pocisków balistycznych i manewrujących oraz ponad 300 dronów uderzeniowych. Szef państwa podkreślił, że najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Kijowie i obwodzie kijowskim.
red/PAP/Facebook/X
