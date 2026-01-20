Trwa 1428. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 21 stycznia 2026 r.
16:20. Trump: Nie będzie trzeciej wojny światowej
Jeżeli Kamala byłaby wybrana, lub Joe, czy ktoś z tych ludzi tak myślących, to wtedy moglibyśmy skończyć na III wojnie światowej mówi prezydent USA Donald Trump. I dodaje: - Steve Witkoff w sposób niesamowity sobie z tym radzi, ale nie będzie trzeciej wojny światowej - powiedział. - To była bardzo zła sytuacja, dalej jest zła, ale nie jest to aż tak zła - zaznacza. Stwierdził, że trwają „ciężkie prace” nad porozumieniem dotyczącym wojny w Ukrainie. - Czy bliskie jest to porozumienie? Nie chcę tego powiedzieć. To znaczy myślę, że sprawa ta zostanie rozwiązana - mówił.
W przypadku Ukrainy i Rosji to jest ogromna nienawiść między prezydentem Zełenskim a prezydentem Putinem. To nie jest dobre dla porozumień. To jest nienormalna nienawiść. I teraz myślę, że Rosja chce, aby porozumienie. Myślę, że Ukraina chce zawrzeć porozumienie i będziemy starali się do tego doprowadzić - przekonuje Trump.
15:50. Trump: spotkam się dziś z Zełenskim
Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas wystąpienia w Davos. Zapowiedział, że jeszcze w środę spotka się z prezydentem Ukrainy. - Rozmawiam z prezydentem Putinem i on chce zawrzeć układ. Rozmawiam z prezydentem Zełenskim i on chce zawrzeć układ. Spotykam się z nim dzisiaj - oznajmił Trump.
Prezydent podkreślił, że dąży do zakończenia wojny w Ukrainie, mimo że „Stany Zjednoczone są bardzo daleko”. - Dzieli nas wielki, piękny ocean. Nie mamy z tym nic wspólnego - zaznaczył.
14:30. Rosyjskie bombowce nad Morzem Jońskim.
Rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS odbyły lot nad Morzem Japońskim - informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Lot bombowców trwał 11 godzin. Bombowce były eskortowane przez myśliwce Su-35S i Su-30SM.
14:07. W walkach na Ukrainie zginął ochotnik z Białorusi, Alaksiej Łazaraw
Informację o jego śmierci podał Biełsat, powołując się na żonę mężczyzny, Weronikę. Alaksiej i jego żona tuż po ślubie zgłosili się na ochotników do tworzonego przez białoruskich ochotników Pułku Kalinowskiego. Alaksiej miał potem dołączyć do 225. Samodzielnego Pułku Szturmowego ukraińskiej armii. Mężczyzna miał 27 lat.
„To jeden z wielu Białorusinów, którzy oddali życie za Ukrainę. Nigdy nie zapomnimy ich poświęcenia” - napisała w serwisie X liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.
13:50. Zełenski: prawie 60 proc. Kijowa bez prądu po rosyjskich atakach
Prawie 60 procent stolicy Ukrainy jest bez prądu po wtorkowych rosyjskich atakach na obiekty energetyczne, a około czterech tysięcy budynków mieszkalnych w Kijowie pozostaje bez ogrzewania – poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
„Kijów i obwód kijowski, Charków i obwód charkowski, Sumy, Czernihów i obwód czernihowski, Dniepr – to regiony, w których sytuacja jest obecnie najtrudniejsza. Ekipy remontowe i Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, pracownicy przedsiębiorstw energetycznych i służb komunalnych pracują na pełnych obrotach. Na dzień dzisiejszy około czterech tysięcy budynków w Kijowie nadal nie ma ogrzewania, a prawie 60 proc. stolicy pozostaje bez prądu” - napisał Zełenski.
Według prezydenta Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy powiadomiło o uruchomieniu punktów wsparcia oraz przygotowywaniu gorących posiłków dla potrzebujących. „Osobno rozmawialiśmy z urzędnikami i Ukrenerho o tym, co jest konieczne do przyspieszenia napraw sieci i podstacji” - zauważył Zełenski.
Ponadto szef państwa zapowiedział spotkania i rozmowy z partnerami, którzy mogą zapewnić dodatkowe wsparcie. „Priorytety są oczywiste dla wszystkich: rakiety do obrony przeciwlotniczej, sprzęt dla energetyki, jak najszybsze wykonanie wszystkich niezbędnych prac” – podkreślił.
12:01. Witkoff: Jutro spotkam się z Putinem w Moskwie
Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff powiedział, że po rozmowach z rosyjską delegacją w Davos na temat pokoju w Ukrainie spotka się jutro w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak dodał, spotkanie odbędzie się z inicjatywy strony rosyjskiej.
Musimy spotkać się z nim w czwartek
— powiedział Witkoff w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNBC, cytowany przez agencję Reutera.
Ale to Rosjanie proszą o to spotkanie. Myślę, że to ważne oświadczenie z ich strony
— dodał.
11:10. Rutte: Ukraina musi być priorytetem numer jeden
Szef NATO Mark Rutte wezwał europejskich przywódców, aby nie tracili z oczu kryzysu na Ukrainie.
Przemawiając w Davos, Rutte powiedział, że „naprawdę martwi się”, iż trwający proces pokojowy i uzgodniony przez Europę pakiet pomocowy o wartości 90 mld euro mogą spowodować, że uwaga zostanie odwrócona od Ukrainy i skierowana na inne kryzysy, takie jak sytuacja na Grenlandii.
11:00. Nawrocki: NATO jest stabilne, USA to nasz najważniejszy sojusznik
USA są najważniejszym polskim sojusznikiem, a NATO jest „stabilne” - powiedział prezydent Karol Nawrocki, który bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos (WEF).
Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem – podkreślił Nawrocki. Ocenił też, że pomimo napięć wokół Grenlandii, Sojusz Północnoatlantycki jest „stabilny”. Prezydent wyraził nadzieję, że kwestia Grenlandii zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej. Nawrocki występuje w panelu dyskusyjnym poświęconym obronności Europy, w którym udział biorą m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.
10:10. Premier Szwecji: nie wejdziemy do „rady pokoju”
Premier Ulf Kristersson powiedział reporterom w Davos, że Szwecja nie weźmie udziału w „radzie pokoju” prezydenta Donalda Trumpa, przynajmniej nie w przedstawionej formie.
09:50. Premier Nielsen: Grenlandia „musi być przygotowana”
Przywódca Grenlandii stwierdził, że chociaż użycie siły militarnej przeciwko tej arktycznej wyspie „jest mało prawdopodobne”, należy się na to przygotować w świetle gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa, że zajmie wyspę.
„Jest mało prawdopodobne, że zostanie użyta siła militarna, ale nie można tego wykluczyć. Druga strona jasno to zadeklarowała” – powiedział premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen na konferencji prasowej w Nuuk, głównym mieście duńskiego terytorium autonomicznego.
09:05. Ataki na obwód charkowski
W obwodzie charkowskim w ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali osiem miejscowości. Pięć osób zostało rannych - przekazał s zef obwodowej administracji państwowej Ołeh Synegubow.
08:17. Specjalny wysłannik przywódcy Rosji spotkał się z wysłannikami Waszyngtonu
Specjalny wysłannik przywódcy Rosji Kiriłł Dmitrijew przekazał, że rozmawiał w Davos z wysłannikami Waszyngtonu Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem - poinformował Reuters, powołując się na rosyjskie media. Dmitrijew ocenił, że dialog był konstruktywny.
Dialog jest konstruktywny i coraz więcej ludzi rozumie uczciwość rosyjskiego stanowiska
— powiedział Dmitrijew po rozmowach ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve’em Witkoffem i zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem.
06:45. Pisarz Andrij Lubka poinformował o mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy
Ukraiński poeta, eseista, tłumacz i pisarz Andrij Lubka poinformował na swojej stronie na Facebooku o decyzji o mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy. Według 38-letniego Lubki, decyzję o mobilizacji podjął jeszcze w październiku.
Wojna trwa i nadszedł czas, aby iść dalej – być nie tylko dla Sił Zbrojnych Ukrainy, ale także w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Jeśli chcemy przetrwać i zwyciężyć, wszyscy muszą służyć – niezależnie od tego, jak bardzo byliśmy przydatni na tyłach. Teraz moja kolej – i to jest sprawiedliwe
— napisał Lubka.
00:01. Zełenski: ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach
We wtorek wieczorem w Kijowie ponad milion odbiorców pozostaje bez prądu, a przeszło 4 tys. budynków wielorodzinnych nie ma ogrzewania po rosyjskich atakach; konieczne jest zaangażowanie wszystkich dostępnych sił w celu rozwiązania tej sytuacji - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Tylko w Kijowie ponad milion odbiorców pozostaje wieczorem bez prądu. Znaczna liczba budynków nie ma ogrzewania – ponad 4 tys. budynków wielorodzinnych. Należy skierować wszystkie siły w celu złagodzenia tej sytuacji. Urzędnicy państwowi muszą przedstawić nietypowe propozycje, które będą chronić życie i pomogą (dostosować sposób działania instytucji) – jak wspierać ludzi, jak wspierać biznes
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta potrzebna jest maksymalna koordynacja działań państwa z biznesem w kwestii właściwego rozdzielenia wytwarzanej energii.
Około 600 tys. osób opuściło Kijów od 9 stycznia, gdy mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o tymczasową ewakuację z miasta. Po zmasowanych rosyjskich atakach połowa budynków w Kijowie została pozbawiona ogrzewania - poinformował we wtorek Kliczko w rozmowie z agencją AFP.
Wcześniej we wtorek Zełenski przekazał, że w rosyjskim ataku użyto znacznej liczby pocisków balistycznych i manewrujących oraz ponad 300 dronów uderzeniowych. Szef państwa podkreślił, że najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Kijowie i obwodzie kijowskim.
