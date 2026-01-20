Co najmniej 20 pasażerów pociągu sieci Rodalies zostało rannych, a pięć jest w stanie ciężkim po tym, jak mur oporowy runął na tory w prowincji Barcelona – poinformował kataloński dziennik „La Vanguardia”. Agencja EFE poinformowała, że w wyniku zawalenia muru zginął maszynista pociągu.
Na miejsce zdarzenia przybyło kilkanaście karetek pogotowia i ekip strażackich. Wypadek miał miejsce w dniu intensywnych opadów w całej Katalonii.
Jak poinformowała agencja EFE, między Macanet Massanes a Tordera w prowincji Barcelona doszło również do wykolejenia się pociągu w wyniku obecności kamieni na torach. Pociągiem podróżowało 10 pasażerów; nie odnieśli obrażeń.
