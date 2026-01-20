ZDJĘCIA

Tragiczny czas w Hiszpanii. Doszło do dwóch wypadków na kolei. Tym razem w Katalonii. Agencja EFE: Zginął maszynista, są ranni

Dwa wypadki pociągów w Katalonii, kilkudziesięciu rannych. / autor: Fratria/X
Co najmniej 20 pasażerów pociągu sieci Rodalies zostało rannych, a pięć jest w stanie ciężkim po tym, jak mur oporowy runął na tory w prowincji Barcelona – poinformował kataloński dziennik „La Vanguardia”. Agencja EFE poinformowała, że w wyniku zawalenia muru zginął maszynista pociągu.

Na miejsce zdarzenia przybyło kilkanaście karetek pogotowia i ekip strażackich. Wypadek miał miejsce w dniu intensywnych opadów w całej Katalonii.

Jak poinformowała agencja EFE, między Macanet Massanes a Tordera w prowincji Barcelona doszło również do wykolejenia się pociągu w wyniku obecności kamieni na torach. Pociągiem podróżowało 10 pasażerów; nie odnieśli obrażeń.

