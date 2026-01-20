Prezydent USA Donald Trump zamieścił na swoim portalu wypowiedź konserwatywnego publicysty Marca Thiessena o rozwiązaniu sporu w sprawie Grenlandii, które pozostawiłoby wyspę pod kontrolą Danii. Thiessen zaproponował, by USA i Dania zawarły nowe porozumienie dotyczące obronności i zasobów mineralnych.
Trump zamieścił na Truth Social wpis Thiessena, publicysty m.in. „Washington Post”, w którym ten stwierdził, że „Trump ma rację w sprawie Grenlandii i istnieje proste rozwiązanie”. Do wpisu dołączył klip wideo z wystąpieniem Thiessena w telewizji Fox News, w którym wyjaśnił on to rozwiązanie.
Wyjście z tego jest bardzo proste. Przychodzisz, negocjujesz z Duńczykami nowy traktat wojskowy, który pozwala nam robić wszystko, co chcemy, budować dowolne bazy, postawić Złotą Kopułę. Otrzymujesz umowę na wydobycie minerałów podobną do tej, którą mamy z Ukrainą, gdzie dzielimy się zyskami z mieszkańcami Grenlandii. I masz umowę, że nie będzie chińskiej ani rosyjskiej obecności
— mówił publicysta.
A potem dajesz im suwerenność, pozwalasz wywieszać ich flagę, a oni mogą płacić za opiekę zdrowotną, powszechną opiekę zdrowotną i bezpłatne studia, za wszystko, co dobre dla 57 000 mieszkańców Grenlandii - i problem rozwiązany
— dodał.
Trump zamieścił wypowiedź bez komentarza, lecz w przeszłości wielokrotnie chwalił wypowiedzi Thiessena, syna byłej kurierki Armii Krajowej i byłego autora przemówień George’a W. Busha. Publicysta i analityk American Enterprise Institute był też jednym z pomysłodawców umowy surowcowej z Ukrainą i wykorzystania zasobów naturalnych Ukrainy jako argumentu za dalszym wspieraniem Kijowa przez Trumpa.
Umowa o obronie Grenlandii
USA i Danię od 1951 roku łączy umowa o obronie Grenlandii, która daje Stanom Zjednoczonym szerokie prawa ustanawiania baz wojskowych na wyspie. Według duńskiego rządu w szczytowym okresie zimnej wojny USA posiadały tam 17 obiektów wojskowych i 10 tys. żołnierzy, lecz obecnie amerykańska obecność ogranicza się do jednej bazy Sił Kosmicznych Pituffik (d. Thule) i ok. 200 żołnierzy. Kopenhaga od dawna wyrażała otwartość na zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej.
Podsumowanie
Donald Trump zamieścił na swoim portalu pomysł publicysty Marca Thiessena ws. rozwiązania sporu dotyczącego Grenlandii. Nie zamieścił do niego żadnego komentarza.
