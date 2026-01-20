Fernando Grande-Marlaska, minister spraw wewnętrznych Hiszpanii, wykluczył dziś sabotaż jako możliwą przyczynę katastrofy kolejowej w Adamuz na południu kraju. W wypadku zginęło co najmniej 41 osób, a około 150 zostało rannych.
Nigdy nie rozważano możliwości sabotażu
— podkreślił polityk, cytowany przez dziennik „La Vanguardia”, zaznaczając jednocześnie, że bierze się pod uwagę wyłącznie kwestie „techniczne”.
Szyny zostaną dokładnie zbadane
Jak dodał, szyny na odcinku, na którym doszło do katastrofy, zostaną dokładnie zbadane.
Wczoraj minister transportu Hiszpanii Oscar Puente podkreślił, że śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy w sprawie przyczyn wypadu. Dodał również, że nie zamierza „wspierać tezy o sabotażu”.
19 stycznia dziennik „El Mundo” napisał, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, że koncentruje się ono na usterce torów.
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa, jedna z najpoważniejszych w historii Hiszpanii, miała miejsce w niedzielę wieczorem w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Ostatnie wagony pociągu przewoźnika Iryo, jadącego z Malagi do Madrytu, wjechały na sąsiedni tor, po którym przejeżdżał inny pociąg - Alvia, należący do państwowego przewoźnika Renfe, doprowadzając do katastrofy.
Pociągami podróżowało około 500 pasażerów; zginęło co najmniej 41 osób, a ponad 150 zostało rannych.
Od północy w Hiszpanii obowiązuje wprowadzona przez rząd trzydniowa żałoba narodowa.
Portal radia Cadena SER poinformował we wtorek, że państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif zarządził – ze względów bezpieczeństwa – tymczasowe ograniczenie prędkości pociągów na kilku odcinkach trasy Madryt-Barcelona do 160 km/h
