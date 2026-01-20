Portal gazety „The iPaper” przekonuje, że brytyjscy urzędnicy NATO ograniczają przekazywanie Stanom Zjednoczonym informacji wywiadowczych. Przyczyną mają być zapowiedzi przywódcy USA Donalda Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii.
Jak czytamy, relacje między Londynem i Waszyngtonem w dziedzinie bezpieczeństwa są na najniższym poziomie od dekad.
Źródła po obu stronach Atlantyku ostrzegają, że zagraża to bezpieczeństwu Europy
— zaalarmował portal, podkreślając, że szczególne relacje między Wielką Brytanią a Ameryką od ponad 70 lat stanowią fundament zachodniego sojuszu.
CZYTAJ TAKŻE: Trump wywiera coraz większą presję ws. Grenlandii. Premier Danii niepewna przyszłości. „Przechodzimy przez mroczny rozdział”
„Napięcia i klimat niepewności”
Jednak ambicje Trumpa, by przejąć Grenlandię, niszczą zaufanie i podważają długoletnie porozumienia
— podkreśliły źródła.
Wysoko postawiony informator NATO powiedział dziennikarzom „The iPaper”, że w rezultacie wytworzyły się napięcia i klimat nieufności.
Amerykańscy koledzy przyszli do mnie i przeprosili; jeden z nich przeprosił w imieniu swojego narodu
— powiedział rozmówca portalu.
Pracownicy „nie rozmawiają już otwarcie” w obliczu narastających obaw, że informacje dotrą do Trumpa i mogą zostać wykorzystane do próby siłowego przejęcia Grenlandii.
Kiedyś spotykaliśmy się na piwie, ale teraz jest naprawdę dziwnie. Walczyłem w Iraku i Afganistanie ramię w ramię z Amerykanami
— powiedział jeden z rozmówców.
Niektórzy pracownicy NATO uważają, że kraj, „który wszyscy szanujemy i cenimy”, teraz „wbił nam nóż w plecy”
— dodał.
Trump zapowiada nałożenie ceł
Trump zapowiedział nałożenie ceł na sojuszników z NATO, jeśli staną na drodze do planowanego przejęcia Grenlandii. Władze w Waszyngtonie argumentują, że wyspa ta jest niezbędna Stanom Zjednoczonym z powodów bezpieczeństwa.
Źródło w brytyjskim wywiadzie nazwało pogorszenie więzi między Białym Domem a jego sojusznikami „bezprecedensowym”. Informator w amerykańskim wywiadzie oznajmił natomiast, że działania Trumpa były „posunięciami łamiącymi sojusz, które mogą gruntownie zmienić porządek globalny na nadchodzące dekady”.
Otwarta wymiana informacji wywiadowczych między dwoma krajami sięga tajnej misji Sinkova z 1941 r., która obejmowała wymianę informacji na temat japońskich i niemieckich szyfrów w Bletchley Park. Od tego czasu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nadal wymieniają się informacjami wywiadowczymi w ramach porozumienia UKUSA, często nazywanego „Dwojgiem Oczu”, oraz sojuszu wywiadowczego Five Eyes, obejmującego również Australię, Kanadę i Nową Zelandię.
Brytyjskie źródło wywiadowcze, z którym rozmawiał dziennik, przyznało, że najnowsze groźby Trumpa utwierdziły go w przekonaniu, że Wielka Brytania nie jest już sojusznikiem Dwojga Oczu, a raczej „po prostu częścią Europy”.
Dan Lomas, ekspert ds. bezpieczeństwa i wywiadu z Uniwersytetu w Nottingham, powiedział, że druga kadencja Trumpa w Waszyngtonie ma „destabilizujący wpływ” na zaufanie między agencjami wywiadowczymi, co może stać się problemem w perspektywie długoterminowej.
Zmusi to Wielką Brytanię do wzmocnienia partnerstw z europejskimi sojusznikami
— dodał.
Podsumowanie
Według „The iPaper” napięcia wokół zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczących przejęcia Grenlandii doprowadziły do ograniczenia wymiany informacji wywiadowczych między Wielką Brytanią a USA. Relacje bezpieczeństwa są najgorsze od dekad, co budzi obawy o bezpieczeństwo Europy i podważa fundamenty wieloletniego sojuszu zachodniego. Eksperci ostrzegają, że działania Trumpa destabilizują zaufanie w NATO i mogą zmusić Londyn do zacieśnienia współpracy z europejskimi partnerami.
CZYTAJ TAKŻE: Rozmowy Macron-Trump w Paryżu? Prezydent USA pokazał SMS-a! „Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii”
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751176-brytyjskie-media-zalamanie-w-relacjach-londyn-waszyngton
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.