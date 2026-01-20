Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen powiedział, że operacja wojskowa USA przeciwko jego krajowi jest „mało prawdopodobna”, ale nie jest wykluczona, dlatego Grenlandia musi być na to przygotowana.
Użycie siły militarnej jest mało prawdopodobne, ale nie jest to wykluczone. Druga strona (prezydent USA Donald Trump) jasno to wyraziła
— powiedział Nielsen na konferencji prasowej w stolicy Grenlandii, Nuuk.
Dlatego musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Trzeba jednak podkreślić: Grenlandia jest członkiem NATO i eskalacja konfliktu miałaby również konsekwencje dla reszty świata
— podkreślił.
Stanowisko Trumpa
Na początku stycznia Trump ponownie powtórzył swoją wcześniejszą retorykę, zgodnie z którą Stany Zjednoczone powinny przejąć pełną kontrolę nad Grenlandią - największą wyspą świata - nie wykluczając przy tym użycia siły militarnej. Argumentował, że posiadanie tego terytorium przez USA jest kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego. Ostrzegł, że w przeciwnym razie wyspę mogą przejąć Rosja lub Chiny.
17 stycznia, Trump jeszcze bardziej zaostrzył kurs, zapowiadając możliwość nałożenia od 1 lutego dodatkowych 10-procentowych ceł na osiem państw europejskich, w tym Danię. Amerykański prezydent powiązał tę groźbę z wysyłaniem przez te kraje niewielkich kontyngentów wojskowych na Grenlandię, będącej autonomicznym terytorium zależnym Danii.
Podsumowanie
Premier Grenlandii ocenił, że użycie siły militarnej przez USA przeciwko jego krajowi jest mało prawdopodobne. Stwierdził jednak, że nie jest to niemożliwe.
CZYTAJ TAKŻE:
— Czy Amerykanie popierają przejęcie Grenlandii przez USA siłą? Wyniki sondażu nie pozostawiają żadnych wątpliwości
— Chińskie reżimowe media pouczają Europę ws. Grenlandii! „Niezdolność do odróżnienia przyjaciół od wrogów”
— Trump nie wierzy w opór Europy ws. Grenlandii: „Nie sądzę, że bedą się za bardzo opierali”. Pogroził też Macronowi ws. Rady Pokoju
— Jak UE zareaguje na zapowiedzi Trumpa ws. Grenlandii? Szef RE planuje zwołać nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751169-premier-grenlandii-uzycie-sily-jest-malo-prawdopodobne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.