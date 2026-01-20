Trump wywiera coraz większą presję ws. Grenlandii. Premier Danii niepewna przyszłości. "Przechodzimy przez mroczny rozdział"

Na zdjęciu premier Danii Mette Frederiksen / autor: PAP/EPA
Na zdjęciu premier Danii Mette Frederiksen / autor: PAP/EPA

Dania odczuwa coraz większą presję ze strony USA. Podczas przemówienia w parlamencie premier Mette Frederiksen powiedziała, że jej kraj przeżywa mroczne czasy, które wynikają z zaostrzonej retoryki Stanów Zjednoczonych ws. przejęcia kontroli nad Grenlandią.

Najgorsze może być jeszcze przed nami

— powiedziała Frederiksen podczas przemówienia w duńskim parlamencie.

Przechodzimy przez mroczny rozdział

— dodała, cytowana przez agencję Reutera.

Według Frederiksen Kopenhaga nie może negocjować swojej suwerenności, tożsamości, granic ani ustroju demokratycznego.

Wystąpienie szefowej duńskiego nastąpiło w czasie, gdy światowi przywódcy spotykają się w szwajcarskim Davos na Światowym Forum Ekonomicznym (WEF). Wśród uczestników znalazł się m.in. prezydent USA Donald Trump. Zabrakło natomiast przedstawicieli duńskiego rządu, którzy w poniedziałek zrezygnowali z udziału w tegorocznym forum w związku z narastającym sporem dyplomatycznym o przyszłość Grenlandii.

Trump nie ustępuje ws. Grenlandii

Na początku stycznia Trump ponownie powtórzył swoją wcześniejszą retorykę, zgodnie z którą Stany Zjednoczone powinny przejąć pełną kontrolę nad Grenlandią - największą wyspą świata - nie wykluczając przy tym użycia siły militarnej. Argumentował, że posiadanie tego terytorium przez USA jest kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego. Ostrzegł, że w przeciwnym razie wyspę mogą przejąć Rosja lub Chiny.

17 stycznia Trump jeszcze bardziej zaostrzył kurs, zapowiadając możliwość nałożenia od 1 lutego dodatkowych 10-procentowych ceł na osiem państw europejskich, w tym Danię. Amerykański prezydent powiązał tę groźbę z wysyłaniem przez te kraje niewielkich kontyngentów wojskowych na Grenlandię, będącej autonomicznym terytorium zależnym Danii.

Adam Bąkowski/PAP

