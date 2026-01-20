W niedzielę 18 stycznia do Cities Church w Minneapolis w Minnesocie wtargnęła grupa protestujących przeciwko działaniom Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE). Zakłócili nabożeństwo baptystów. Powodem wtargnięcia do świątyni Południowej Konwencji Baptystycznej była informacja, że jeden z głównych pastorów jest rzekomo agentem ICE. To właśnie w tym mieście funkcjonariusze ICE zastrzelili 37-letnią aktywistkę Renee Good za stawianie oporu. Jak podaje Fox News, jeden z protestujących, którzy wtargnęli do świątyni, regularnie nęka i wulgarnie wyzywa wiernych zmierzających na niedzielne nabożeństwa - działa m.in. w Waszyngtonie, gdzie do świątyni uczęszcza sekretarz obrony Pete Hegseth. Jak zakończyła się cała historia? Pastor z Minnesoty, Dale Witherington, powiedział, że tego samego dnia wieczorem duchowni i wierni ponownie zebrali się i dokończyli nabożeństwo. Prezydent USA Donald Trump napisał na portalu Truth Social, że protestujący to ludzie „wyszkoleni do krzyku i wściekania się jak szaleńcy” i awanturnicy, których należy zamknąć do więzień lub wyrzucić z kraju.
Odkąd w Minneapolis w Minnesocie 7 stycznia funkcjonariusze ICE zastrzelili za stawianie oporu 37-letnią aktywistkę, w całym stanie wybuchły protesty, demonstracje i zamieszki przeciwko Urzędowi Celno-Imigracyjnemu.
Chcieli dopaść jednego z pastorów
Do przerażającego incydentu doszło w baptystycznej świątyni w Minneapolis. W niedzielę 18 stycznia na poranne nabożeństwo wtargnęła grupa protestujących. Dlaczego na miejsce protestów przeciwnicy Urzędu Celno-Imigracyjnego wybrali akurat to miejsce? Ponieważ jeden z pastorów, David Easterwood, ma być agentem ICE. Osoba o takim samym nazwisku, jak podaje CNN,jest wysokim rangą funkcjonariuszem ICE w Twin Cities. Niedawno został oskarżony w sprawie wniesionej przez uczestników protestów. Przeciwnicy ICE zarzucili Easterwoodowi sprawie wniesionej przez protestujących, którzy zarzucają agentom imigracyjnym naruszenie ich praw wynikających z Pierwszej (zakazującej wprowadzania ustaw ograniczających wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń) oraz Czwartej (gwarantującej prawo do nietykalności osobistej, mieszkania, dokumentów i mienia oraz zakazującej ich naruszania poprzez „nieuzasadnione rewizje i zatrzymania”) Poprawki do Konstytucji.
Nie jest jednak jasne, czy Easterwood był tego dnia w świątyni, nie istnieją potwierdzające to nagrania. Departament Bezpieczeństwa Krajowego odmówił CNN ujawnienia danych funkcjonariusza.
Z nagrań wynika, że protestujący krzyczeli: „ICE, wynocha!”, świątynię nazywali „Domem diabła” i zapowiadali: „Jeszcze tu wrócimy”. Żądali również, żeby wyszedł do nich pastor, którego posądzili o bycie agentem ICE.
Trump chce odpowiedzialności karnej dla Walza
Głos zabrał m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, wskazując na odpowiedzialność po stronie ważnych polityków Partii Demokratycznej - m.in. Tima Walza, gubernatora Minessoty i byłego kandydata na wiceprezydenta USA.
Właśnie obejrzałem nagranie z napadu na kościół w Minnesocie, przeprowadzonego przez agitatorów i rebeliantów. Ci ludzie to profesjonaliści! Nikt nie zachowuje się tak, jak oni. Są doskonale wyszkoleni, by krzyczeć, wrzeszczeć i wściekać się, jak szaleńcy, w określony sposób - dokładnie tak, jak oni to robią. To awanturnicy, których należy wsadzić do więzienia lub wyrzucić z kraju. Pierwszymi na liście powinni być Walz i ta fałszywa kanalia, Ilhan Omar, której majątek wynosi podobno ponad 30 milionów dolarów, mimo że nigdy nie pracowała poza polityką. Prześwietlcie tych skorumpowanych polityków i zróbcie to teraz!
— napisał na portalu Truth Social.
„Jesteśmy tu, aby czcić Jezusa”
Z protestującymi rozmawiał główny pastor - Jonathan Parnell.
To niedopuszczalne, haniebne. Haniebne jest przerywanie publicznego zgromadzenia chrześcijan na nabożeństwie. Jako pasterz, muszę dbać o moją „trzódkę”. Jesteśmy tu, aby czcić Boga, jesteśmy tu, aby czcić Jezusa, ponieważ to jest nadzieja tego miasta, to jest nadzieja świata – Jezus Chrystus
— powiedział.
W sieci pojawiło się wiele nagrań, zdjęć i wpisów opisujących gorszące wydarzenia.
Zareagowała także m.in. celebrytka Nicki Minaj, zamieszczając zdjęcie, na którym dorosły mężczyzna tuli przerażonego, płaczącego chłopca (zapewne to ojciec z synem).
Świat patrzy
— podpisała.
Wśród uczestników znany TikToker
Fox News informuje, że w jednym z uczestników zamieszek wierni rozpoznali agresywnego aktywistę, który regularnie zaczepia i wulgarnie wyzywa wiernych m.in. w kościele w Waszyngtonie, gdzie uczęszcza sekretarz obrony USA Pete Hegseth.
Jest to William Kelly, znany na TikToku jako „DaWokeFarmer”.
William Kelly regularnie pojawia się przed naszym kościołem, krzyczy niesamowicie wstrętne i obrzydliwe rzeczy w kierunku rodzin, dzieci i dorosłych. Moją żonę nazwał dz… i hodowcą nazistów, wypowiedział mnóstwo kuriozalnych słów
— powiedział Fox News Digital jeden z wiernych.
Inną kontrowersyjną postacią jest były prezenter CNN Don Lemon, którego wypatrzono na proteście. Jak tłumaczył, był tam obecny jako dziennikarz, a nie uczestnik. Zainteresowali się nim urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości i może mieć postawione zarzuty.
Dale Witherington, pastor z Minnesoty w rozmowie z Fox News poinformował, że rozmawiał z uczestniczką zakłóconego nabożeństwa. Jak wspominała kobieta, pastorzy poprosili, aby wierni otworzyli Pismo Święte, przeczytali fragmenty i pomodlili się w ciszy. Uczestnicy nabożeństwa skupili się także na tym, żeby chronić swoje dzieci.
Bóg czuwał nad tymi dziećmi. Nie ma co do tego wątpliwości
— ocenił kaznodzieja baptystów.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem wierni zebrali się w kościele ponownie i dokończyli nabożeństwo.
