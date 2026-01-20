Parlament Europejski przyspiesza w sprawie Ukrainy. Wielka pożyczka dla Kijowa coraz bliżej. Kontrowersji jednak nie brakuje

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Europarlament najprawdopodobniej dziś zgodzi się na przyśpieszenie procedury zatwierdzenia pożyczki dla Kijowa / autor: Fratria
Europarlament najprawdopodobniej dziś zgodzi się na przyśpieszenie procedury zatwierdzenia pożyczki dla Kijowa / autor: Fratria

Europarlament najprawdopodobniej dziś zgodzi się na przyśpieszenie procedury zatwierdzenia pożyczki dla Kijowa w wysokości 90 miliardów euro. Poprało ją w grudniu 24 przywódców państw Unii w tym i Donald Tusk.

Kijów liczy na szybki przelew

Choć dziś uwagę świata przykuwa wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Davos i jego oczekiwania przejęcia Grenlandii, a temat Ukrainy wydaje się schodzić na dalszy plan, to jednak w Strasburgu może zapaść jedna z ważniejszych decyzji, która wpłynie na finanse całej Wspólnoty.

Parlamencie Europejskim zaplanowano bowiem głosowanie nad wnioskiem o zastosowanie specjalnej, przyśpieszonej procedury do zatwierdzenia pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro w ciągu najbliższych…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych