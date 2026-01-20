Europarlament najprawdopodobniej dziś zgodzi się na przyśpieszenie procedury zatwierdzenia pożyczki dla Kijowa w wysokości 90 miliardów euro. Poprało ją w grudniu 24 przywódców państw Unii w tym i Donald Tusk.
Kijów liczy na szybki przelew
Choć dziś uwagę świata przykuwa wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Davos i jego oczekiwania przejęcia Grenlandii, a temat Ukrainy wydaje się schodzić na dalszy plan, to jednak w Strasburgu może zapaść jedna z ważniejszych decyzji, która wpłynie na finanse całej Wspólnoty.
W Parlamencie Europejskim zaplanowano bowiem głosowanie nad wnioskiem o zastosowanie specjalnej, przyśpieszonej procedury do zatwierdzenia pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro w ciągu najbliższych…
