Do Strasburga przyjechali rolnicy z całej Europy, także z Polski. Protestują przeciwko umowie handlowej UE-Mercosur, która lada dzień zacznie być realizowana. Domagają się także zmiany Wspólnej Polityki Rolnej UE i ochrony standardów produkcji. Od wczesnych godzin porannych do miasta zjeżdżają kolumny ciągników. Przywieźli ze sobą nie tylko transparenty, ale także nasze ziemniaki, jako znak sprzeciwu wobec polityki handlowej Brukseli.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisała w Paragwaju umowę handlową zawartą pomiędzy UE a krajami Ameryki Południowej zrzeszonymi w bloku Mercosur. Wszystko wskazuje na to, że Parlament Europejski nie zdecyduje się na zaskarżenie umowy do TSUE, ponieważ największa frakcja EPL (do której należy KO i PSL) takiego wniosku nie zamierza poprzeć. To będzie oznaczać, że niekorzystna dla europejskich rolników umowa zacznie obowiązywać lada dzień.
Tysiące protestujących rolników
Szerokie otwarcie europejskiego rynku dla towarów rolno-spożywczych produkowanych w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju będzie katastrofą dla unijnego rolnictwa. Protesty rolników z europejskich krajów organizowane są niemal codziennie. Dziś duża manifestacja ma miejsce w Strasburgu, gdzie ma się pojawić ok. 10 tysięcy rolników oraz blisko tysiąc ciągników, głównie z Francji i Belgii, ale także z innych krajów UE.
Protest organizują francuskie związki rolnicze FNSEA i JA, przy wsparciu Copa-Cogeca.
Bruksela, Paryż, a teraz Strasburg! Będziemy nadal mobilizować się, by powiedzieć NIE Mercosurowi!
— czytamy na profilu FNSEA w mediach społecznościowych.
Wspólna Polityka Rolna UE do poprawy
Demonstranci przeszli pod siedzibę Parlamentu Europejskiego, domagając się radykalnej zmiany kursu unijnej polityki rolnej i handlowej.
Na transparentach i w hasłach protestujących powtarzają się trzy kluczowe postulaty:
— zatrzymanie umowy z Mercosurem
— silna i dobrze finansowana Wspólna Polityka Rolna po 2027 roku
— uczciwe zasady handlu, które chronią unijne standardy produkcji.
Polscy rolnicy na proteście w Strasburgu
Wśród uczestników są również polskie delegacje rolników. Udział w proteście potwierdziły największe organizacje rolnicze w kraju, w tym NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz ZZR Samoobrona. Na miejsce dojechały również rolnicy z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników (OOPR), a także przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Nasza ekipa jest już w drodze do Strasburga. Jedziemy na protest w obronie rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Będziemy informować na bieżąco i pokazywać wszystko, co będzie się działo na miejscu. Bądźcie z nami
— czytamy we wpisie Ruchu Obrony Granic na X.
Tak działa Unia Europejska - na protestujących przeciwko Mercosur rolników z całej Europy wysłano kordony uzbrojonej policji. Pod Parlamentem Europejskim w Strasburgu w „sercu demokracji”.
Jesteśmy z rolnikami
— napisał w mediach społecznościowych europoseł Bogdan Rzońca z PiS.
W Strasburgu na proteście rolników jest także europoseł PiS Jacek Ozdoba.
Nie dla Mercosur!
— napisał polityk, który zauważył, że nigdzie nie widział przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Rolnicy protestujący w Strasburgu we Francji przeciwko złej polityce rolnej UE i umowie z krajami Mercosur.
Robert Knap/AgroNews/X
