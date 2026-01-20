„Musimy robić wszystko, by w Polsce nie doszło do wprowadzenia euro, ponieważ społeczeństwo bardzo mocno zubożeje w trakcie wprowadzania euro to samo co stało się w Bułgarii” - powiedział były prezes Orelnu Daniel Obajtek w nagraniu zamieszczonym na portalu X. Polityk odniósł się do Sofii, która od 1 stycznia 2026 roku znajduje się w strefie euro, przez co w kraju zanotowano podwyżki cen.
Bułgaria niedawno dołączyła do strefy euro. Sofia pozbyła się swojej waluty (lew bułgarski) na rzecz pieniądza wspólnoty UE (euro). Na skutki nie trzeba było długo czekać. Były prezes Orlenu Danie Obajtek przybliżył problem, z jakim muszą się zmagać Bułgarzy, a który czeka także prawdopodobnie Polaków.
W Bułgarii wdrożono euro i mamy już efekty. 30 proc. wzrost cen, szczególnie żywności, już nie mówiąc o usługach. Mówią, że euro jest cywilizacją, kulturą cywilizacyjną, wspólnym rynkiem, wspólnym działaniem. I widzicie jak społeczeństwa na tym cierpią. Zobaczcie jak ucierpiała na tym Litwa. Zobaczcie jak ucierpiała na tym Słowacja i teraz jak ucierpiała na tym Bułgaria
— powiedział w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Polska nie może wprowadzić euro
Musimy robić wszystko, by w Polsce nie doszło do wprowadzenia euro, ponieważ społeczeństwo bardzo mocno zubożeje w trakcie wprowadzania euro to samo co stało się w Bułgarii
— dodał.
Europoseł PiS przypomniał w nagraniu słowa Donalda Tuska, który zapowiedział, że usunie prezesa Adama Glapińskiego ze stanowiska.
Adam Glapiński jest też nielegalny […] Żeby gościa wyprowadzić z NBP, ja to zrobię. Ja to wam gwarantuję
— mówił Tusk.
Posiadanie własnej waluty jest jednym z fundamentów suwerenności państwa. Wejście do Strefy Euro oznacza oddanie rezerw złota do Europejskiego Banku Centralnego, co de facto oznacza utratę panowania nad drogocennym kruszcem i może być wykorzystane przez UE, jako forma szantażu.
