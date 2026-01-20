Największym problemem Europy jest niezdolność do odróżnienia przyjaciół od wrogów, co wykorzystują USA w sporze o Grenlandię – ocenia chiński dziennik rządowy „Global Times”. Według gazety Stary Kontynent płaci cenę za uległość wobec Waszyngtonu i odwrócenie się od innych partnerów, w tym Rosji i Chin.
Autorzy artykułu stawiają tezę, że USA zamieniły „żart” o zakupie wyspy w realną presję polityczną, gdyż – jak twierdzą – „trafnie osądziły”, że Europa nie podejmie zdecydowanej obrony.
Artykuł nawiązuje do ultimatum sekretarza skarbu (ministra finansów) USA Scotta Bessenta, który uzależnił zniesienie ceł od przejęcia kontroli nad Grenlandią. Zdaniem „Global Times” rozważane przez UE cła odwetowe w wysokości 93 mld euro, to na razie tylko teoretyczna dźwignia negocjacyjna przed szczytem w Davos. Dziennik wytyka Europejczykom bierność, wskazując na nagłe i niewyjaśnione wycofanie niemieckich wojskowych z manewrów na wyspie jako dowód uległości Berlina wobec presji taryfowej.
„Amerykańskie zastraszanie”
Publicyści gazety twierdzą, że Europa stała się „podatna na amerykańskie zastraszanie” z powodu zerwania więzi energetycznych z Rosją i oparcia relacji z Chinami na ideologii zamiast na pragmatyzmie.
W wojnie handlowej Europa praktycznie poddała się bez walki, co mogło utorować USA drogę do otwartego spoglądania na kawałek europejskiego terytorium
— konkluduje dziennik, ostrzegając, że USA dążą do pełnej suwerenności nad arktyczną wyspą.
Prawdziwe pytanie brzmi, czy Europa potrafi przekonać Waszyngton, że poważnie traktuje obronę terytorialną swoich członków
– podsumowuje dziennik, podkreślając, że Europa musi wreszcie spojrzeć na rzeczywistość z „trzeźwym realizmem”.
PAP/Krzysztof Pawliszak/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751128-chinskie-rezimowe-media-pouczaja-europe-ws-grenlandii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.