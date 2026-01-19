Trwa 1427. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 20 stycznia 2026 r.
10:29. Ukraiński haubicoarmata „Bohdana”.
W sieci pojawiło się nagranie pokazujące ukraińską samobieżną haubicoarmatę kalibru 155 mm „Bohdana”.
09:35. Szef MSZ Ukrainy: Sygnał ostrzegawczy dla przywódców zebranych w Davos
Szef ukraińskiej Andrij Sybiha dyplomacji komentując nocne ataki Rosjan na Ukrainę napisał, że jest to „sygnał ostrzegawczy dla przywódców zebranych w Davos”.
Nie będzie pokoju w Europie bez trwałego pokoju na Ukrainie; pokój można osiągnąć tylko siłą; pilnie potrzebujemy dodatkowej pomocy energetycznej, obrony powietrznej i myśliwców przechwytujących, a także nacisków w postaci sankcji na Moskwę
— napisał Andrij Sybiha.
09:20. Sztab Generalny: 160 starć bojowych z wrogiem na froncie
W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie odnotowano 165 starć bojowych. 44 z nich odbyło się w okolicach Pokrowska – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
09:01. Rosjanie zaatakowali infrastrukturę cywilną w obwodzie odeskim
O ataku poinformował gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper. Z wpisu Kipera wynika, że Rosjanie zaatakowali budynki mieszkalne oraz obiekty infrastruktury energetycznej.
08:50. Zełenski: W rosyjskim ataku wykorzystano znaczną liczbę pocisków balistycznych i manewrujących
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na portalu X, że Rosjanie w nocnym ataku na Ukrainę wykorzystali „znaczną liczbę pocisków balistycznych i manewrujących”.
Dodatkowo ponad 300 dronów szturmowych
— napisał.
07:51. Mer Kijowa: ponad 5,6 tys. budynków bez ciepła po nocnych atakach Rosji
Ponad 5,6 tys. budynków wielorodzinnych zostało pozbawionych ciepła po nocnych atakach Rosji na Kijów; ranna została co najmniej jedna osoba – powiadomił we wtorek mer miasta Witalij Kliczko.
Po tym ataku na stolicę bez ciepła pozostaje 5635 bloków. Prawie 80 proc. z nich - to budynki, w których przywracano dostawy ciepła po (poprzednim, zmasowanym ataku) 9 stycznia
— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
Na lewym brzegu rzeki Dniepr, nad którą leży Kijów, nie ma też dostaw wody – przekazał.
Służby komunalne i energetyczne działają, by wznowić dostawy ciepła, wody i prądu w domach mieszkańców Kijowa
— zapewnił.
W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja atakowała Kijów pociskami balistycznymi i dronami. W mieście słychać było głośne wybuchy. W związku z atakami zmniejszyła się częstotliwość kursowania metra.
Eksplozje rozległy się także w miastach: Równe, Zaporoże, Dniepr, Charków i innych – podał portal RBK-Ukraina.
We wtorek w godzinach porannych temperatura powietrza w Kijowie wynosiła minus 14 stopni Celsjusza. W biurze korespondenta PAP prądu nie ma od około 14 godzin.
6:59. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji Rosji na Ukrainę śmierć poniosło 1228570 żołdaków Putina.
00:01. Szef MSZ: dziękujemy za „Ciepło z Polski dla Kijowa”
Zbiórka „Ciepło z Polski dla Kijowa” na generatory dla Ukrainy w czasie mrozów i rosyjskiego terroru rakietowego daje Ukraińcom poczucie wsparcia i jest wyrazem prawdziwej solidarności i człowieczeństwa - przekazał w poniedziałek w swoich podziękowaniach minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.
Dla nas wszystkich wiadomości o zaangażowaniu naszych sąsiadów i przyjaciół z Polski w zbiórkę na generatory dla Ukrainy »Ciepło z Polski dla Kijowa« mają bardzo ważne znaczenie. Zwłaszcza teraz, w czasie mrozów i nieustającego rosyjskiego terroru rakietowego
— napisał Sybiha na platformie X.
Zdaniem ministra MSZ jest to wyraz prawdziwej solidarności, człowieczeństwa i wsparcia „w czasach, gdy ciepło i światło oznaczają bezpieczeństwo i życie”. Sybiha podziękował wszystkim wolontariuszom oraz organizacjom, które zainicjowały zbiórkę i wsparły ją.
Czujemy, że nie jesteśmy sami. Dziękujemy Polsce za tak ważną pomoc oraz za ciepło, które ogrzewa nas w najciemniejszych chwilach
— podkreślił minister.
W niedzielę ukraiński bloger, wolontariusz i influencer z Dniepru, Ihor Laczenkow, autor popularnego kanału Telegram z 1,5 milionem obserwujących, napisał post na platformie X z podziękowaniami za zbiórkę i wezwał Ukraińców do napisania słów wdzięczności dla Polaków pod jego wpisem.
Bardzo dziękuję Polakom za tę pomoc — jest ona niezwykle cenna w takiej chwili
— przekazał Laczenkow. Pod jego wpisem zebrało się ponad 700 komentarzy, w których czytamy: „Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom, którzy nas wspierali i nadal wspierają”, „Dziękujemy bardzo narodowi polskiemu. Jesteśmy z Wami, a Wy jesteście z nami. Bardzo Was szanujemy i doceniamy za okazaną pomoc – każdy Polak, do którego to jest napisane, doskonale to zrozumie”, „Jestem szczerze wdzięczny Polakom, aż do łez, bardzo wdzięczny!”, „Kiedy tracimy nadzieję, przychodzą tacy ludzie jak Polacy. Dziękujemy, że mimo wszystko nas wspieracie”.
W ciągu czterech dni w ramach ogólnopolskiej akcji zbiórki funduszy na generatory dla Ukrainy pod hasłem „Ciepło z Polski dla Kijowa” zebrano już ponad 3 mln złotych, a do akcji dołączyło już ponad 26 tys. osób. Fundacja „Stand with Ukraine” zwiększyła cel zbiórki do 5 milionów złotych
