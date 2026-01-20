Niespodziewana wymiana w sieci pod wpisem przypadkowego internauty. Elon Musk chciałby przejąć Ryanair? "Ile by kosztowało kupienie was?"

Miliarder Elon Musk niespodziewanie pod postem przypadkowego internauty wyraził chęć kupienia linii lotniczych Ryanair. Nie wiadomo jednak, czy jego wpis nie był tylko żartem.

Internauta zapytał użytkowników serwisu X o to, jakiej propagandzie nie ulegają.

Niespodziewanie na wpis zareagowały tanie linie lotnicze Ryanair.

— napisały.

To jednak nie był koniec zaskoczeń. Na post zareagował bowiem sam właściciel serwisu X, Elon Musk.

Ile by kosztowało kupienie was?

— zapytał.

Naprawdę chcę, żeby Ryan był szefem Ryan Air. To twoje przeznaczenie

— wskazał. Nie doprecyzował jednak o jakiego Ryana mu chodziło.

Prezes linii Ryanair

Przypominamy, że prezes Ryanaira Michael O’Leary znany jest jako wielki przeciwnik budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zależy mu bowiem na utrzymaniu lotniska w Modlinie, na które jego linie posiadają niemal wyłączność.

PRZYPOMINAMY: Klamka zapadła? Prezes Ryanaira „wsypał” ekipę Tuska: Nowy rząd nie ma wizji tworzenia CPK, spotkaliśmy się już z wiceministrem

Adrian Siwek/X

