Miliarder Elon Musk niespodziewanie pod postem przypadkowego internauty wyraził chęć kupienia linii lotniczych Ryanair. Nie wiadomo jednak, czy jego wpis nie był tylko żartem.
Internauta zapytał użytkowników serwisu X o to, jakiej propagandzie nie ulegają.
Niespodziewanie na wpis zareagowały tanie linie lotnicze Ryanair.
Wi-Fi w samolotach
— napisały.
To jednak nie był koniec zaskoczeń. Na post zareagował bowiem sam właściciel serwisu X, Elon Musk.
Ile by kosztowało kupienie was?
— zapytał.
Naprawdę chcę, żeby Ryan był szefem Ryan Air. To twoje przeznaczenie
— wskazał. Nie doprecyzował jednak o jakiego Ryana mu chodziło.
Prezes linii Ryanair
Przypominamy, że prezes Ryanaira Michael O’Leary znany jest jako wielki przeciwnik budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Zależy mu bowiem na utrzymaniu lotniska w Modlinie, na które jego linie posiadają niemal wyłączność.
PRZYPOMINAMY: Klamka zapadła? Prezes Ryanaira „wsypał” ekipę Tuska: Nowy rząd nie ma wizji tworzenia CPK, spotkaliśmy się już z wiceministrem
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751117-niespodziewany-wpis-musk-chcialby-przejac-ryanair
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.