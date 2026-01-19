W stanie Michigan na północy USA doszło do karambolu z udziałem ponad stu pojazdów, jest wielu rannych - podała stacja ABC News. Według telewizji Fox do zdarzenia doszło z powodu śnieżyc i zamieci.
Biuro szeryfa w hrabstwie Ottawa przekazało, że do karambolu doszło w poniedziałek rano czasu miejscowego w zachodniej części stanu. Według policji, w wyniku kolizji jest wielu rannych, lecz na razie nie ma doniesień o potencjalnych ofiarach śmiertelnych. Poszkodowanych przetransportowano do szpitali.
Droga, na której doszło do karambolu, pozostanie zamknięta przez kilka godzin, aż do usunięcia z niej wszystkich pojazdów. W wypadku uczestniczyło 30-40 ciężarówek.
Służby meteorologiczne ostrzegają przed utrudnieniami dla podróżnych w Michigan w związku z zimowymi warunkami pogodowymi.
PAP/X/Oprac. Kamil Kwiatek
