W wyniku wykolejenia się dwóch pociągów dużych prędkości w Adamuz w Andaluzji na południu Hiszpanii śmierć poniosło 39 osób. Nowe zdjęcia z miejsca katastrofy pokazują skalę tragedii i pozwalają postawić kolejne pytania o jej przyczyny - w tym kontekście uwagę zwraca szczególnie wyrwa w torach. Po tragedii premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową.
Sanchez udał się dziś na miejsce katastrofy, odwołując wszystkie zaplanowane na ten dzień spotkania, a także obecność w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w środku tygodnia.
Szef rządu zapewnił, że prawdziwe przyczyny wypadku, w którym zginęło co najmniej 39 osób, zostaną ustalone, obiecując „całkowitą przejrzystość” w śledztwie. Przyczyny katastrofy wciąż są ustalane.
W konferencji prasowej razem z Sanchezem uczestniczył również minister transportu Oscar Puente i przedstawiciele lokalnych władz.
To druga największa katastrofa kolejowa w Hiszpanii w XXI wieku. Największa miała miejsce w 2013 r. w Galicji, kiedy zginęło 80 osób.
Czy wśród ofiar tragedii są Polacy?
Na tę chwilę nie mamy informacji, aby w tragedii kolejowej w Hiszpanii ucierpieli polscy obywatele - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Podkreślił, że polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalnymi służbami ratowniczymi.
— poinformował rzecznik MSZ.
Przyczyny tragedii w Hiszpanii są wciąż badane.
