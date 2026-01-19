ZDJĘCIA

Dlaczego doszło do tragedii w Hiszpanii? Są nowe zdjęcia z miejsca katastrofy kolejowej. Premier Sanchez ogłosił trzydniową żałobę

W wyniku wykolejenia się dwóch pociągów dużych prędkości w Adamuz w Andaluzji na południu Hiszpanii śmierć poniosło 39 osób. Nowe zdjęcia z miejsca katastrofy pokazują skalę tragedii i pozwalają postawić kolejne pytania o jej przyczyny - w tym kontekście uwagę zwraca szczególnie wyrwa w torach. Po tragedii premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową.

Sanchez udał się dziś na miejsce katastrofy, odwołując wszystkie zaplanowane na ten dzień spotkania, a także obecność w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w środku tygodnia.

Szef rządu zapewnił, że prawdziwe przyczyny wypadku, w którym zginęło co najmniej 39 osób, zostaną ustalone, obiecując „całkowitą przejrzystość” w śledztwie. Przyczyny katastrofy wciąż są ustalane.

W konferencji prasowej razem z Sanchezem uczestniczył również minister transportu Oscar Puente i przedstawiciele lokalnych władz.

To druga największa katastrofa kolejowa w Hiszpanii w XXI wieku. Największa miała miejsce w 2013 r. w Galicji, kiedy zginęło 80 osób.

Czy wśród ofiar tragedii są Polacy?

Na tę chwilę nie mamy informacji, aby w tragedii kolejowej w Hiszpanii ucierpieli polscy obywatele - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Podkreślił, że polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalnymi służbami ratowniczymi.

W wyniku wykolejenia się dwóch pociągów w niedzielę w prowincji Kordoba w Andaluzji, którymi łącznie podróżowało około 500 osób, śmierć poniosło co najmniej 39 podróżnych. Władze ostrzegają, że liczba ta może wzrosnąć, ponieważ jest wielu rannych, w tym w ciężkim stanie.

Na tę chwilę nie mamy informacji, aby w tragedii w Hiszpanii ucierpieli nasi obywatele. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalnymi służbami ratowniczymi

— poinformował rzecznik MSZ.

Przyczyny tragedii w Hiszpanii są wciąż badane.

Adam Stankiewicz/PAP

