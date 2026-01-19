Prezydent Nawrocki dostał zaproszenie od Donalda Trumpa do Rady Pokoju. Chodzi o tymczasowe zarządzanie Strefą Gazy

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Alicja Stefaniuk/KPRP
autor: Alicja Stefaniuk/KPRP

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał od prezydenta USA Donalda Trumpa zaproszenie do Rady Pokoju dla Gazy. O tym, że prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju, jako pierwszy poinformował portal Onet, powołując się na dwa niezależne źródła. Z kolei Polsat News potwierdził w MSZ, że faktycznie prezydent Polski otrzymał takie zaproszenie.

Biały Dom ujawnił 16 stycznia, że w skład Rady Pokoju, mającej zarządzać Strefą Gazy, wchodzą m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner i były brytyjski premier Tony Blair. Na czele Rady stoi prezydent Trump.

Zgodnie z informacjami agencji AFP, takie zaproszenie dostali przywódcy z niemal 60 krajów, w tym Władimir Putin i Viktor Orban.

List do Orbana

Premier Węgier Viktor Orban opublikował wczoraj list, w którym prezydent USA Donald Trump zaprosił go do dołączenia do Rady Pokoju dla Gazy. Węgierski przywódca poinformował, że zaakceptował to „zaszczytne zaproszenie”.

Nadszedł czas zmienienia marzeń w rzeczywistość. W sercu planów (pokoju w Strefie Gazy - PAP) jest Rada Pokoju - najbardziej imponująca i ważka Rada kiedykolwiek zebrana

— napisał w liście amerykański prezydent.

Nasze wysiłki zgromadzą wyjątkową grupę narodów gotowych przyjąć na siebie szlachetną odpowiedzialność budowy TRWAŁEGO POKOJU. To zaszczyt zarezerwowany dla gotowych prowadzić przykładem i wspaniale inwestować w bezpieczną i prosperującą przyszłość nadchodzących pokoleń. Zwołamy naszych wspaniałych i oddanych partnerów, z których większość to WIELCE SZANOWANI ŚWIATOWI LIDERZY, w nieodległej przyszłości

— dodał Trump w dokumencie adresowanym do węgierskiego premiera.

Jako przewodniczący Rady, oficjalnie zapraszam Węgry do dołączenia jako członek-założyciel

— napisał prezydent USA.

W komentarzu do opublikowanego w portalach społecznościowych listu Orban zauważył, że „wraz z Trumpem nadchodzi pokój”.

Węgierskie wysiłki na rzecz pokoju są doceniane. Prezydent Trump zaprosił Węgry do udziału w pracach Rady Pokoju jako członka-założyciela. Oczywiście przyjęliśmy to zaszczytne zaproszenie

— poinformował premier Węgier.

Zaproszenie dla Putina

Rosyjski przywódca Władimir Putin otrzymał zaproszenie od Stanów Zjednoczonych do dołączenia do Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Rzeczywiście, prezydent Putin otrzymał za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych zaproszenie do wejścia w skład Rady Pokoju

— powiedział Pieskow.

Spodziewamy się w najbliższym czasie kontaktu ze strony amerykańskiej w celu wyjaśnienia wszystkich niuansów

— dodał.

Zaproszenie dla Putina pojawiło się krótko po tym, jak prezydent USA Donald Trump zachęcił wielu światowych polityków do dołączenia do Rady Pokoju oraz jej organów, które mają zarządzać Strefą Gazy, w ogromnej mierze obróconej w gruzy w wyniku wojny z Izraelem po październiku 2023 roku.

Koszt stałego członkostwa w Radzie Pokoju

Agencja Bloomberga napisała 17 stycznia, że administracja Trumpa chce, by kraje wpłaciły co najmniej po 1 mld dolarów za stałe członkostwo w Radzie. Według projektu statutu Rady, do którego dotarł Bloomberg, prezydent Trump ma być jej przewodniczącym i ma decydować o tym, kto zostanie zaproszony do członkostwa w tym gremium.

Powołanie Rady zostało zapisane w przygotowanym przez Trumpa planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. W Strefie Gazy od 10 października 2025 r. trwa zawieszenie broni, a utworzenie Rady ma być elementem wdrażania drugiej fazy rozejmu.

Podobne listy otrzymali w sobotę i niedzielę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi oraz król Jordanii Abdullah II.

CZYTAJ TAKŻE: Ten pomysł Trumpa budzi niepokój jego krytyków! Alternatywa dla ONZ? Każdy kraj miałby wpłacić co najmniej 1 miliard dolarów

tkwl/onet.pl/Polsat News/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych