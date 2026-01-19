Prezydent Karol Nawrocki otrzymał od prezydenta USA Donalda Trumpa zaproszenie do Rady Pokoju dla Gazy. O tym, że prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju, jako pierwszy poinformował portal Onet, powołując się na dwa niezależne źródła. Z kolei Polsat News potwierdził w MSZ, że faktycznie prezydent Polski otrzymał takie zaproszenie.
Biały Dom ujawnił 16 stycznia, że w skład Rady Pokoju, mającej zarządzać Strefą Gazy, wchodzą m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner i były brytyjski premier Tony Blair. Na czele Rady stoi prezydent Trump.
Zgodnie z informacjami agencji AFP, takie zaproszenie dostali przywódcy z niemal 60 krajów, w tym Władimir Putin i Viktor Orban.
List do Orbana
Premier Węgier Viktor Orban opublikował wczoraj list, w którym prezydent USA Donald Trump zaprosił go do dołączenia do Rady Pokoju dla Gazy. Węgierski przywódca poinformował, że zaakceptował to „zaszczytne zaproszenie”.
Nadszedł czas zmienienia marzeń w rzeczywistość. W sercu planów (pokoju w Strefie Gazy - PAP) jest Rada Pokoju - najbardziej imponująca i ważka Rada kiedykolwiek zebrana
— napisał w liście amerykański prezydent.
Nasze wysiłki zgromadzą wyjątkową grupę narodów gotowych przyjąć na siebie szlachetną odpowiedzialność budowy TRWAŁEGO POKOJU. To zaszczyt zarezerwowany dla gotowych prowadzić przykładem i wspaniale inwestować w bezpieczną i prosperującą przyszłość nadchodzących pokoleń. Zwołamy naszych wspaniałych i oddanych partnerów, z których większość to WIELCE SZANOWANI ŚWIATOWI LIDERZY, w nieodległej przyszłości
— dodał Trump w dokumencie adresowanym do węgierskiego premiera.
Jako przewodniczący Rady, oficjalnie zapraszam Węgry do dołączenia jako członek-założyciel
— napisał prezydent USA.
W komentarzu do opublikowanego w portalach społecznościowych listu Orban zauważył, że „wraz z Trumpem nadchodzi pokój”.
Węgierskie wysiłki na rzecz pokoju są doceniane. Prezydent Trump zaprosił Węgry do udziału w pracach Rady Pokoju jako członka-założyciela. Oczywiście przyjęliśmy to zaszczytne zaproszenie
— poinformował premier Węgier.
Zaproszenie dla Putina
Rosyjski przywódca Władimir Putin otrzymał zaproszenie od Stanów Zjednoczonych do dołączenia do Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Rzeczywiście, prezydent Putin otrzymał za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych zaproszenie do wejścia w skład Rady Pokoju
— powiedział Pieskow.
Spodziewamy się w najbliższym czasie kontaktu ze strony amerykańskiej w celu wyjaśnienia wszystkich niuansów
— dodał.
Zaproszenie dla Putina pojawiło się krótko po tym, jak prezydent USA Donald Trump zachęcił wielu światowych polityków do dołączenia do Rady Pokoju oraz jej organów, które mają zarządzać Strefą Gazy, w ogromnej mierze obróconej w gruzy w wyniku wojny z Izraelem po październiku 2023 roku.
Koszt stałego członkostwa w Radzie Pokoju
Agencja Bloomberga napisała 17 stycznia, że administracja Trumpa chce, by kraje wpłaciły co najmniej po 1 mld dolarów za stałe członkostwo w Radzie. Według projektu statutu Rady, do którego dotarł Bloomberg, prezydent Trump ma być jej przewodniczącym i ma decydować o tym, kto zostanie zaproszony do członkostwa w tym gremium.
Powołanie Rady zostało zapisane w przygotowanym przez Trumpa planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. W Strefie Gazy od 10 października 2025 r. trwa zawieszenie broni, a utworzenie Rady ma być elementem wdrażania drugiej fazy rozejmu.
Podobne listy otrzymali w sobotę i niedzielę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi oraz król Jordanii Abdullah II.
CZYTAJ TAKŻE: Ten pomysł Trumpa budzi niepokój jego krytyków! Alternatywa dla ONZ? Każdy kraj miałby wpłacić co najmniej 1 miliard dolarów
tkwl/onet.pl/Polsat News/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751081-nawrocki-dostal-zaproszenie-od-trumpa-do-rady-pokoju
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.