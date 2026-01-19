Agencja Bloomberga poinformowała, że w związku z narastającym sporem wokół Grenlandii przedstawiciele rządu Danii postanowili nie brać udziału w zaplanowanym na ten tydzień Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W Davos zabraknie także m.in. ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego, któremu cofnięto zaproszenie.
Dania
Przedstawiciele duńskiego rządu zostali zaproszeni w tym roku, ale każda decyzja o obecności należy do właściwego rządu. Możemy potwierdzić, że duński rząd nie będzie reprezentowany w Davos w tym tygodniu
— napisali organizatorzy Forum w oświadczeniu przesłanym Bloombergowi.
Spór wokół Grenlandii nasilił się w miniony weekend, gdy prezydent USA Donald Trump zagroził nałożeniem ceł na towary z ośmiu krajów członkowskich NATO - Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Ta groźba skłoniła Unię Europejską do rozważenia możliwości nałożenia ceł na towary amerykańskie o wartości 93 mld euro.
Iran
W Davos nie zabraknie tylko Danii. Kolejnym krajem, który nie będzie reprezentowany będzie Iran, ale w tym przypadku nie jest to decyzja tego państwa.
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi nie weźmie udziału w dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos
— poinformował portal Iran International, powołując się na komunikat organizatorów zamieszczony na platformie X.
Mimo że został zaproszony jesienią ubiegłego roku, tragiczne straty wśród cywilów w Iranie w ciągu ostatnich kilku tygodni oznaczają, że nie jest właściwe, aby rząd Iranu był reprezentowany w Davos w tym roku
– stwierdziło WEF w poście na X.
Decyzja organizatorów była rezultatem presji grup aktywistów i osobistości politycznych, które argumentowały, że wobec brutalnych represji władz w Teheranie wobec uczestników niedawnych protestów nie należy udzielać Iranowi sposobności do wystąpienia na globalnej platformie.
Amerykańska grupa United Against Nuclear Iran (UANI) zaapelowała do WEF o wycofanie zaproszenia dla Aragcziego, który był w programie wydarzenia wymieniony jako mówca. Zaproszenie skrytykował w poście na X również wpływowy amerykański senator Lindsey Graham.
Irańskie protesty społeczne rozpoczęły się w ostatnich dniach grudnia na tle problemów gospodarczych, a zwłaszcza dużego spadku wartości lokalnej waluty - riala. Demonstracje błyskawicznie przybrały charakter polityczny i ogarnęły wszystkie prowincje kraju.
Władze brutalnie stłumiły manifestacje. Nie wiadomo, ile osób zginęło, jednak liczba ofiar śmiertelnych, jak wynika z szacunków organizacji pozarządowych, liczona jest w tysiącach. AP poinformowała, że zabito 3919 osób zaś agencja Reutera przekazała w niedzielę za anonimowym źródłem we władzach Iranu, że w protestach zginęło co najmniej 5 tys. osób, w tym około 500 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Według innych źródeł bilans ofiar śmiertelnych protestów sięga nawet 20 tys.
Hiszpania
Także premier Hiszpanii Pedro Sanchez odwołał swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos (WEF) z powodu niedzielnej katastrofy kolejowej na południu kraju, w której zginęło co najmniej 39 osób.
Hiszpański premier miał wystąpić 21 stycznia jako gość specjalny, a także odbyć spotkania w szwajcarskim kurorcie, gdzie w poniedziałek rozpoczyna się coroczne forum.
Już 18 stycznia Sanchez odwołał zaplanowane na 19 stycznia wydarzenia, w tym spotkanie z liderem opozycji Alberto Nunezem Feijoo poświęcone ewentualnemu wysłaniu hiszpańskich żołnierzy do Ukrainy po podpisaniu porozumienia pokojowego.
Rosja
Oczywiście w Davos zabraknie rosyjskiego dyktatora Vladimira Putina, ale pojawi się jego specjalny wysłannik Kiriłł Dmitrijew, który spotka się na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) z członkami delegacji USA. Informacje te podała agencja Reutera powołując się na dwa źródła, mające wiedzę o wizycie.
Rustem Umierow, główny ukraiński negocjator oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, powiedział, że w tym tygodniu na WEF będą kontynuowane rozmowy z amerykańskimi urzędnikami na temat zakończenia trwającej już prawie cztery lata wojny obronnej z Rosją.
Podsumowanie
Na forum w Davos zabraknie wielu polityków, którzy pierwotnie mieli wziąć udział. W spotkaniach nie wezmą udziału m.in. przedstawiciele Danii, Iranu oraz Hiszpanii.
Adrian Siwek/PAP
