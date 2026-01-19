Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w dziś rano w ratuszu w miejscowości Chrzibska w północnej części Czech - poinformowała miejscowa policja. Jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca ataku. Służby powołały zespół kryzysowy, który udziela pomocy psychologicznej rodzinom ofiar i poszkodowanym.
Policja przekazała, że sprawca został śmiertelnie postrzelony i nie ma już dalszego zagrożenia dla pozostałych osób. Drugą ofiarą śmiertelną jest kobieta. Wśród rannych jest trzech policjantów.
Doszło do strzelaniny w urzędzie gminy we wsi Chřibská w regionie Děčín. Na miejsce skierowano kilka patroli, w tym jednostkę interwencyjną, a ratownicy wysłali helikopter. Policja początkowo poinformowała, że na miejscu zginęła kobieta i napastnik, ale później sprostowała informację, że ofiarą był mężczyzna.
W sumie sześć osób zostało rannych, w tym co najmniej jedna kobieta poważnie. Początkowo policja informowała o czterech rannych osobach, w tym jednym funkcjonariuszu. Rzecznik służb ratunkowych, Patrik Christian Cmorej, poinformował, że wstępne informacje wskazują na poważny charakter obrażeń
— informował na X portal Novinky.cz.
Służby badają motywy sprawcy
Motyw sprawcy nie jest na razie dokładnie znany, ale władze zapewniły, że zdarzenie nie ma podłoża terrorystycznego, lecz prawdopodobnie chodzi o wątek osobisty. Mimo to budynek został zabezpieczony, a do akcji wprowadzono oddział pirotechniczny z psami tropiącymi, które sprawdzą, czy nie ma w nim ukrytych materiałów wybuchowych.
Wszystkie dostępne siły i środki są na miejscu (…). W tym momencie budynek jest zabezpieczony i nie powinno być dalszego zagrożenia
— uspokajają czeskie służby.
Na miejsce zdarzenia udał się minister spraw wewnętrznych Lubomir Metnar, a premier Andrej Babisz złożył kondolencje rodzinom ofiar.
Chrzibska znajduje się w pobliżu granicy z Niemcami i liczy około 1300 mieszkańców.
CZYTAJ TAKŻE: Wstrząsające kulisy potrójnego morderstwa - zabił studentów i profesora. Zabójca planował zamach latami. „Nie zamierzam przepraszać”
Robert Knap/PAP/Novinky.cz/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751078-strzelanina-w-czeskim-ratuszu-sa-ofiary-smiertelne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.