Strzelanina w czeskim ratuszu! Są ofiary śmiertelne i kilku rannych. Na miejsce zdarzenia udał się minister spraw wewnętrznych

  • Świat
  • opublikowano:
Policjanci na miejscu strzelaniny w miejscowości Chribska w Czechach. Co najmniej jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych,. / autor: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK
Policjanci na miejscu strzelaniny w miejscowości Chribska w Czechach. Co najmniej jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych,. / autor: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w dziś rano w ratuszu w miejscowości Chrzibska w północnej części Czech - poinformowała miejscowa policja. Jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca ataku. Służby powołały zespół kryzysowy, który udziela pomocy psychologicznej rodzinom ofiar i poszkodowanym.

Policja przekazała, że sprawca został śmiertelnie postrzelony i nie ma już dalszego zagrożenia dla pozostałych osób. Drugą ofiarą śmiertelną jest kobieta. Wśród rannych jest trzech policjantów.

Doszło do strzelaniny w urzędzie gminy we wsi Chřibská w regionie Děčín. Na miejsce skierowano kilka patroli, w tym jednostkę interwencyjną, a ratownicy wysłali helikopter. Policja początkowo poinformowała, że na miejscu zginęła kobieta i napastnik, ale później sprostowała informację, że ofiarą był mężczyzna.

W sumie sześć osób zostało rannych, w tym co najmniej jedna kobieta poważnie. Początkowo policja informowała o czterech rannych osobach, w tym jednym funkcjonariuszu. Rzecznik służb ratunkowych, Patrik Christian Cmorej, poinformował, że wstępne informacje wskazują na poważny charakter obrażeń

— informował na X portal Novinky.cz.

Służby badają motywy sprawcy

Motyw sprawcy nie jest na razie dokładnie znany, ale władze zapewniły, że zdarzenie nie ma podłoża terrorystycznego, lecz prawdopodobnie chodzi o wątek osobisty. Mimo to budynek został zabezpieczony, a do akcji wprowadzono oddział pirotechniczny z psami tropiącymi, które sprawdzą, czy nie ma w nim ukrytych materiałów wybuchowych.

Wszystkie dostępne siły i środki są na miejscu (…). W tym momencie budynek jest zabezpieczony i nie powinno być dalszego zagrożenia

— uspokajają czeskie służby.

Na miejsce zdarzenia udał się minister spraw wewnętrznych Lubomir Metnar, a premier Andrej Babisz złożył kondolencje rodzinom ofiar.

Chrzibska znajduje się w pobliżu granicy z Niemcami i liczy około 1300 mieszkańców.

CZYTAJ TAKŻE: Wstrząsające kulisy potrójnego morderstwa - zabił studentów i profesora. Zabójca planował zamach latami. „Nie zamierzam przepraszać”

Robert Knap/PAP/Novinky.cz/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych