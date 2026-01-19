Europejska Partia Ludowa, do której to grupy politycznej w Parlamencie Europejskim należą także Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, na swojej stronie internetowej zamieściła stanowisko, w którym sprzeciwia się skierowaniu umowy UE-Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)! „Grupa EPL uważa, że wstrzymanie umowy podważyłoby wiarygodność Europy jako globalnego gracza” - stwierdziła grupa polityczna, do której należy także formacja kierowana przez Donalda Tuska.
CZYTAJ TAKŻE: PiS i PSL chcą zaskarżyć umowę z Mercosurem do TSUE. Błaszczak: „Bierność rządu doprowadziła do tej katastrofy”
Opóźnianie porozumienia z Mercosurem osłabia Europę
— tak swój komunikat na temat umowy Mercosur zatytułowała Europejska Partia Ludowa. Formacja, do której należą także KO i PSL, jednoznacznie sprzeciwia się skierowaniu umowy Mercosur do TSUE. Tymczasem minister rolnictwa z PSL Stefan Krajewski niedawno obiecał właśnie zaskarżenie umowy do TSUE!
CZYTAJ TAKŻE: Krajewski obiecuje zaskarżenie umowy UE-Mercosur do TSUE. Co rządzący robili podczas polskiej prezydencji w Radzie UE?
Uzasadnienie stanowiska
Skierowanie umowy UE–Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE doprowadziłoby do wstrzymania procesu ratyfikacji, zmuszając Parlament do wstrzymania prac i powodując długotrwałą kontrolę prawną. W praktyce zablokowałoby to wszelkie decyzje parlamentarne w sprawie umowy na miesiące. Grupa EPL uważa, że wstrzymanie umowy podważyłoby wiarygodność Europy jako globalnego gracza. Opóźnienia grożą, że Chiny przejmą inicjatywę, podczas gdy umowa stanowi kluczową szansę na wzmocnienie partnerstwa Europy z Ameryką Łacińską
— tak EPL (w wersji angielskiej EPP) uzasadniła swoje stanowisko. Z dalszej części oświadczenia jednoznacznie wynika, iż europejska partia, do której należy także partia Donalda Tuska, z wielkim entuzjazmem spogląda na umowę Mercosur.
EPL zachwala umowę Mercosur
W czasach rosnącej niestabilności geopolitycznej umowa Mercosur pomoże Europie stworzyć międzykontynentalny sojusz podobnie myślących liberalnych demokracji. „Uwolnienie strefy wolnego handlu dla 700 milionów konsumentów to dokładnie to, czego Europa potrzebuje, aby zwiększyć swoją konkurencyjność w dzisiejszej, coraz bardziej niepewnej gospodarce globalnej. Obniżając cła i upraszczając procedury celne, zwiększymy handel towarami i usługami, pobudzimy inwestycje i wzmocnimy dywersyfikację łańcuchów dostaw” – mówi Jörgen Warborn, europoseł i rzecznik Grupy EPL ds. handlu międzynarodowego
— zaznaczono. Jutro o godz. 9 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu ma mieć miejsce konferencja prasowa grupy EPL w sprawie umowy Mercosur.
„Tusk w kraju udaje, że jest przeciwnikiem umowy”
Do stanowiska EPL odniósł się Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Grupa parlamentarna EPP, której szefem był Donald Tusk, a dziś wiceprzewodniczącym jest Andrzej Halicki, naciska na szybkie zatwierdzenie szkodliwej dla Polski umowy z Mercosurem, jednocześnie krytykując wniosek o skierowanie sprawy do TSUE. Tusk w kraju udaje, że jest przeciwnikiem umowy, a w Brukseli… tylko kiwa głową, patrząc, jak Polacy płacą cenę za jego bierną postawę
— napisał na platformie X Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751068-co-na-to-ko-i-psl-epl-przeciw-skardze-do-tsue-na-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.