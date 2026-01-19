„Świat nie będzie bezpieczny, dopóki nie będziemy mieli całkowitej kontroli nad Grenlandią” - napisał prezydent USA Donald Trump w liście do premiera Norwegii Jonasa Gahra Store. Jego treść ujawnił dziennikarz Nich Schifrin. Amerykański przywódca powiązał sprawę przejęcia Grenlandii przez USA z nieprzyznaniem mu Pokojowej Nagrody Nobla. „Dania nie jest w stanie chronić tego terytorium przed Rosją ani Chinami. Ale dlaczego w ogóle ma ‘prawo własności’? Nie ma żadnych pisemnych dokumentów” - zauważył. Z kolei na platformie Truth Social Trump zwrócił uwagę, że Dania przez 20 lat nie była w stanie usunąć rosyjskiego zagrożenia z Grenlandii. „Teraz nadszedł czas i zostanie to zrobione” – podkreślił.
Maria Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji, w zeszłym tygodniu gościła w Białym Domu. Podczas tej wizyty przekazała prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi swoją Pokojową Nagrodę Nobla. Zareagował Norweski Komitet Noblowski, podkreślając w oświadczeniu, że decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie podlega rewizji. Oznacza to, że nie można odebrać wyróżnienia nobliście, a laureat nie może przenieść go na inną osobę lub podzielić się nagrodą. Co na to Donald Trump?
List do premiera Norwegii
Przywódca Stanów Zjednoczonych skierował do szefa norweskiego rządu Jonasa Gahra Store list, w którym sprawę Grenlandii powiązał z nieprzyznaniem mu Pokojowej Nagrody Nobla. List ujawnił amerykański dziennikarz Nick Schifrin. Co znalazło się w treści?
Drogi Jonasie, ponieważ twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ponad ośmiu wojen, nie czuję się już w obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie on dominujący. Muszę jednak teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki
— napisał Trump.
Odnosząc się do zapowiadanego przejęcia Grenlandii, zwrócił uwagę:
Dania nie jest w stanie chronić tego terytorium przed Rosją ani Chinami. Ale dlaczego w ogóle ma „prawo własności”? Nie ma żadnych pisemnych dokumentów, jedynie informacja o tym, że statek setki lat temu przybił do jego brzegów, ale my również mieliśmy tam statki. Zrobiłem dla NATO więcej niż ktokolwiek inny od czasu jego powstania, a teraz NATO powinno zrobić coś dla Stanów Zjednoczonych
— ocenił amerykański przywódca.
Świat nie będzie bezpieczny, dopóki nie będziemy mieli całkowitej kontroli nad Grenlandią. Dziękuję! Prezydent Donald John Trump
— podsumował.
Nich Schifrin, publikując list prezydenta Stanów Zjednoczonych, zwrócił uwagę, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na prośbę Donalda Trumpa, przekazała list ambasadorom wielu krajów europejskich w Waszyngtonie i to za pośrednictwem pracowników placówek dyplomatycznych dziennikarz dotarł do jego treści.
Wpis na Truth Social
Prezydent USA poczynił twardą deklarację dotyczącą Grenlandii także na platformie Truth Social.
NATO od 20 lat powtarza Danii: „trzeba oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii”. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i to się stanie!!! Prezydent Donald J. Trump
— napisał.
z badania, którego wyniki przedstawiła ostatnio stacja CBS News wynika, że aż 86 proc. Amerykanów jest przeciwnych przejęciu Grenlandii przez USA siłą, a 70 proc. nie popiera wykorzystania środków federalnych do zakupu wyspy.
Dania zorganizowała misję rozpoznawczą „Arctic Endurance”. Kraje europejskie wysłały na Grenlandię swoich żołnierzy. Choć misja sama w sobie miała trwać od piątku 16 stycznia do niedzieli 18 stycznia, to Niemcy wycofały swoich 15 żołnierzy już po dwóch dniach.
Podsumowanie
Prezydent USA Donald Trump w liście do premiera Norwegii Jonasa Gahra Store połączył fakt nieprzyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla, łącząc ze swoimi planami przejęcia Grenlandii. W piśmie stwierdził, że Dania nie ma realnego prawa do wyspy ani zdolności do jej obrony przed Rosją i Chinami, a pełna kontrola USA nad Grenlandią jest – jego zdaniem – warunkiem bezpieczeństwa świata. Twarde deklaracje amerykański przywódca poczynił również na portalu Truth Social.
CZYTAJ TAKŻE:
-To nagranie robi furorę! Bundeswehra opuściła Grenlandię po dwóch dniach. Misja miała być krótka, ale powód jej zakończenia może być inny
-Czy Amerykanie popierają przejęcie Grenlandii przez USA siłą? Wyniki sondażu nie pozostawiają żadnych wątpliwości
X/Truth Social/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751058-trump-napisal-list-do-premiera-norwegii-jasno-o-grenlandii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.