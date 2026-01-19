Bardzo szybko zakończyła się misja niemieckich żołnierzy na Grenlandii. Zespół rozpoznawczy niemieckiego wojska, liczący 15 żołnierzy, przybył na wyspę w piątek, a wyleciał już w niedzielę i to cywilnym samolotem. Choć od początku mówiło się, że misja „Arctic Endurance” będzie trwać krótko, to w szybkim powrocie do kraju upatruje się odpowiedzi Berlina na decyzję Waszyngtonu na nałożenie ceł na państwa krytyczne wobec roszczeń Amerykanów do Grenlandii.
Dwudniowa misja
15 żołnierzy Bundeswehry przybyło na Grenlandię w piątek w ramach misji rozpoznawczej europejskich krajów organizowanej przez Danię. Zgodnie z zapowiedziami misja „Arctic Endurance” miała trwać do niedzieli.
Decyzja o wysłaniu żołnierzy interpretowana była w Niemczech jako sygnał dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa.
Trump decyzuje się na cła
Do operacji dochodzi przy powtarzających się groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. W sobotę przywódca USA zapowiedział, że od 1 lutego nałoży 10 proc. cła, które wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy. Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.
Jak to wyglądało?
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy wychodzących z samolotu niemieckich żołnierzy, a także wchodzących na pokład, gdy opuszczają wyspę. W sieci zaroiło się od kpiących z Niemców komentarzy.
Podsumowanie
Niemieccy żołnierze opuścili już Grenlandię. Ich misja na wyspie była bardzo krótka, trwała zaledwie dwa dni. Żołnierze pojawili się na wyspie w piątek, a odlecieli już w niedzielę. Niektórzy sugerują, że wylot z Grenlandii cywilnym samolotem mógł być odpowiedzią na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na państwa krytykujące jego roszczenia wobec wyspy.
kk/PAP/X
