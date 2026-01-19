WIDEO

To nagranie robi furorę! Bundeswehra opuściła Grenlandię po dwóch dniach. Misja miała być krótka, ale powód jej zakończenia może być inny

Niemieccy żołnierzy opuścili Greenlandię / autor: PAP/EPA/X
Niemieccy żołnierzy opuścili Greenlandię / autor: PAP/EPA/X

Bardzo szybko zakończyła się misja niemieckich żołnierzy na Grenlandii. Zespół rozpoznawczy niemieckiego wojska, liczący 15 żołnierzy, przybył na wyspę w piątek, a wyleciał już w niedzielę i to cywilnym samolotem. Choć od początku mówiło się, że misja „Arctic Endurance” będzie trwać krótko, to w szybkim powrocie do kraju upatruje się odpowiedzi Berlina na decyzję Waszyngtonu na nałożenie ceł na państwa krytyczne wobec roszczeń Amerykanów do Grenlandii.

Dwudniowa misja

15 żołnierzy Bundeswehry przybyło na Grenlandię w piątek w ramach misji rozpoznawczej europejskich krajów organizowanej przez Danię. Zgodnie z zapowiedziami misja „Arctic Endurance” miała trwać do niedzieli.

Decyzja o wysłaniu żołnierzy interpretowana była w Niemczech jako sygnał dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa.

Trump decyzuje się na cła

Do operacji dochodzi przy powtarzających się groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. W sobotę przywódca USA zapowiedział, że od 1 lutego nałoży 10 proc. cła, które wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy. Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Jak to wyglądało?

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy wychodzących z samolotu niemieckich żołnierzy, a także wchodzących na pokład, gdy opuszczają wyspę. W sieci zaroiło się od kpiących z Niemców komentarzy.

Podsumowanie

Niemieccy żołnierze opuścili już Grenlandię. Ich misja na wyspie była bardzo krótka, trwała zaledwie dwa dni. Żołnierze pojawili się na wyspie w piątek, a odlecieli już w niedzielę. Niektórzy sugerują, że wylot z Grenlandii cywilnym samolotem mógł być odpowiedzią na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na państwa krytykujące jego roszczenia wobec wyspy.

