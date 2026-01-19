Aż 86 proc. Amerykanów jest przeciwnych przejęciu Grenlandii przez USA siłą, a 70 proc. nie popiera wykorzystania środków federalnych do zakupu wyspy - wynika z badania, którego wyniki omówiła stacja CBS News.
Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez YouGov, 30 proc. Amerykanów poparłoby wykorzystanie państwowych pieniędzy do zakupu należącej do Danii Grenlandii przez prezydenta Donalda Trumpa; 70 proc. badanych byłoby temu przeciwnych.
Jedynie 14 proc. uczestników badania poparłoby wykorzystanie siły do przejęcia wyspy; 86 proc. jest odmiennego zdania.
97 proc. wyborców Demokratów przeciw atakowi
97 proc. wyborców Demokratów jest przeciwnych wykorzystaniu siły do przejęcia Grenlandii; tak samo 90 proc. wyborców niezależnych i 70 proc. wyborców Republikanów. 30 proc. wyborców Partii Republikańskiej poparłoby takie rozwiązanie.
Według 69 proc. badanych przejęcie Grenlandii siłą poskutkowałoby wystąpieniem przez USA z NATO. Taki sam odsetek badanych uważa, że przejęcie wyspy wywołałoby niestabilność na świecie.
54 proc. ankietowanych odpowiedziało, że dzięki przejęciu Grenlandii USA zdobyłyby dostęp do potrzebnych zasobów. 42 proc. badanych oceniło, że byłby to pokaz siły wobec Rosji i Chin.
W badaniu przeprowadzonym 14-16 stycznia wzięło udział 2523 dorosłych Amerykanów.
Adam Stankiewicz/PAP
