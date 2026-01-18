Trwa 1426. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 19 stycznia 2026 r.
00:01. Ukraiński negocjator: Następne konsultacje na temat zakończenia wojny będą w Davos
Następny etap konsultacji na temat zakończenia wojny Rosji z Ukrainą odbędzie się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos - poinformował Rustem Umierow, główny ukraiński negocjator, który brał udział w dwudniowych rozmowach z Amerykanami.
Oprócz Umierowa, który jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, w negocjacjach w USA uczestniczył szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy i były szef wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow oraz Dawyd Arachamija, szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu.
Stronę amerykańską reprezentowali wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steven Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, minister ds. sił lądowych Daniel Driscoll i doradca prezydenta Josh Gruenbaum.
Przedmiotowo omówiliśmy gospodarczy rozwój i plan dobrobytu oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, uwagę skupiono na praktycznych mechanizmach ich realizacji i implementacji
— napisał Umierow w komunikatorze Telegram.
Dodał, że ukraińska delegacja poinformowała partnerów amerykańskich o niedawnych rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.
Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować pracę na szczeblu zespołów podczas następnego etapu konsultacji w Davos
— przekazał Umierow.
16 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że dokumenty w sprawie porozumienia pokojowego w wojnie Rosji przeciw Ukrainie są praktycznie gotowe i do ich podpisania może dojść już nawet w przyszłym tygodniu w Davos.
